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​यूपी में 9 जिलों के SP-SSP का Transfer, संभल सुपर कॉप केके विश्नोई को इस जिले की कमान; देखें LIST

​यूपी में 9 जिलों के पुलिस कप्तान का ट्रांसफर. ( etv bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, चुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 9 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है. शासन द्वारा देर रात जारी सूची के अनुसार मेरठ, झांसी, गोंडा, बिजनौर, सुल्तानपुर, संभल और बलरामपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है. मेरठ के एसएसपी अविनाश पाण्डेय को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है, जबकि झांसी के एसएसपी रहे बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति को मेरठ का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है





प्रमुख बदलाव



1. ​मेरठ, झांसी और बलरामपुर: झांसी में तैनात रहे तेजतर्रार आईपीएस बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति अब मेरठ के नए कप्तान होंगे, जबकि बलरामपुर के एसपी रहे विकास कुमार को झांसी का नया एसएसपी बनाया गया है. वहीं हरदोई एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह को पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर बनाया गया है. 2. ​सुल्तानपुर और गोंडा: गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर भेजा गया है, वहीं बिजनौर के एसपी रहे अभिषेक अब गोंडा जिले की कमान संभालेंगे. ​यूपी में 9 जिलों के SP-SSP का Transfer. (ips transfer list.)