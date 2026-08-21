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​यूपी में 9 जिलों के SP-SSP का Transfer, संभल सुपर कॉप केके विश्नोई को इस जिले की कमान; देखें LIST

योगी सरकार ने देर रात किए तबादले, मेरठ, झांसी, गोंडा, बिजनौर, संभल और बलरामपुर के कप्तान भी बदले.

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​यूपी में 9 जिलों के पुलिस कप्तान का ट्रांसफर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 7:12 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 8:19 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, चुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 9 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है. शासन द्वारा देर रात जारी सूची के अनुसार मेरठ, झांसी, गोंडा, बिजनौर, सुल्तानपुर, संभल और बलरामपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है. मेरठ के एसएसपी अविनाश पाण्डेय को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है, जबकि झांसी के एसएसपी रहे बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति को मेरठ का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है


प्रमुख बदलाव

1. ​मेरठ, झांसी और बलरामपुर: झांसी में तैनात रहे तेजतर्रार आईपीएस बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति अब मेरठ के नए कप्तान होंगे, जबकि बलरामपुर के एसपी रहे विकास कुमार को झांसी का नया एसएसपी बनाया गया है. वहीं हरदोई एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह को पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर बनाया गया है.

2. ​सुल्तानपुर और गोंडा: गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर भेजा गया है, वहीं बिजनौर के एसपी रहे अभिषेक अब गोंडा जिले की कमान संभालेंगे.

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​यूपी में 9 जिलों के SP-SSP का Transfer. (ips transfer list.)

3. ​मुख्यालय व यूपी-112: सुल्तानपुर की एसपी रहीं चारू निगम को पुलिस अधीक्षक, यूपी-112 (लखनऊ) की जिम्मेदारी दी गई है. मेरठ के एसएसपी रहे अविनाश पांडेय को डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है.

4. ​संभल और बिजनौर: कृष्ण कुमार को संभल से बिजनौर का एसपी बनाया गया है, जबकि बाराबंकी से विकास चन्द्र त्रिपाठी को संभल का नया कप्तान नियुक्त किया गया है.


​प्रशासनिक चुस्ती के लिए फेरबदल
​गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाने के लिए यह फेरबदल किया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अविलंब अपने नवीन पदभार को ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Last Updated : August 21, 2026 at 8:19 AM IST

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