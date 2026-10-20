उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ IPS अफसरों के विभागों में फेरबदल: अशोक कुमार सिंह बने नागरिक सुरक्षा के नए डीजी
उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. अशोक कुमार सिंह को नागरिक सुरक्षा डीजी बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:26 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अमले में एक बार फिर से बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिला है. शासन ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए नए आदेश जारी किए हैं. इस ताजा प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर के कंधों से एक बड़ी जिम्मेदारी कम कर दी गई है. उनसे पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार आधिकारिक रूप से हटा लिया गया है.
ध्रुव कांत ठाकुर संभालेंगे होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी: जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर अब मुख्य रूप से पुलिस महानिदेशक और महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. अभी तक उनके पास होमगार्ड विभाग के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी था. शासन द्वारा लिए गए नए निर्णय के बाद अब उनसे नागरिक सुरक्षा का यह अतिरिक्त चार्ज पूरी तरह से वापस ले लिया गया है, और वे केवल होमगार्ड विभाग के कामकाज पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे.
अशोक कुमार सिंह को सौंपी गई नागरिक सुरक्षा की कमान: दूसरी ओर, 1995 बैच के जाने-माने आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह को एक नई और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. बदलाव से ठीक पहले वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ में पुलिस महानिदेशक के सदस्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. अब नई तैनाती के तहत उन्हें पदोन्नत कर या जिम्मेदारी बदलते हुए सीधा पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात कर दिया गया है.
बदलाव के बाद अब नए पदों पर संभालेंगे कामकाज: इस ताजा फेरबदल के बाद अब उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग की पूरी कमान और जिम्मेदारी आईपीएस अशोक कुमार सिंह के हाथों में आ गई है. वहीं दूसरी तरफ, ध्रुव कांत ठाकुर पहले की तरह अपनी होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी पर पूरी मुस्तैदी से बने रहेंगे.
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