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उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ IPS अफसरों के विभागों में फेरबदल: अशोक कुमार सिंह बने नागरिक सुरक्षा के नए डीजी

1994 बैच के आईपीएस ध्रुव कांत ठाकुर के पास था अतिरिक्त कार्यभार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अमले में एक बार फिर से बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिला है. शासन ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए नए आदेश जारी किए हैं. इस ताजा प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर के कंधों से एक बड़ी जिम्मेदारी कम कर दी गई है. उनसे पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार आधिकारिक रूप से हटा लिया गया है.

ध्रुव कांत ठाकुर संभालेंगे होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी: जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर अब मुख्य रूप से पुलिस महानिदेशक और महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. अभी तक उनके पास होमगार्ड विभाग के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी था. शासन द्वारा लिए गए नए निर्णय के बाद अब उनसे नागरिक सुरक्षा का यह अतिरिक्त चार्ज पूरी तरह से वापस ले लिया गया है, और वे केवल होमगार्ड विभाग के कामकाज पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे.