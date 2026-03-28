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UP के IPS जोड़े की शादी : अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरके कपल केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा

दोनों की 29 मार्च को शादी होगी और 30 मार्च को रिस्पेशन होगा.

आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा
आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा (Source: Insta Handle : anshikaverma.ips)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की जोड़ी जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है. यूपी संभल के एसपी राजस्थान के बाड़मेर जिले के मूल निवासी केके बिश्नोई के घर पर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं. केके बिश्नोई के भाई भजनलाल बिश्नोई के मुताबिक 29 मार्च को बारात धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होगी. 29 मार्च को शादी होगी और 30 मार्च को रिस्पेशन होगा. इसके लिए कई मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है.

जिले के धोरीमन्ना स्थिति केके बिश्नोई के निवास पर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं. शुक्रवार रात को हल्दी-संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमानों ने शिरकत की. इस कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रूप से हल्दी रस्म पूरी की गई. सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया है. इससे पहले 26 मार्च को संभल में उनकी रिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया. इसमें दोनों आईपीएस जोड़ी ने स्टेज पर जमकर डांस किया.

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बरेली में तैनात आईपीएस एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने रिंग सेरेमनी के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'मेरा ख्वाहिशों का शामियाना' कैप्शन के साथ अपने मंगेतर केके बिश्नोई के साथ कुछ तस्वीरों को साझा किया है. वहीं, केके बिश्नोई ने भी अपने एक्स अकाउंट पर 'हमेशा की शुरुआत…' कैप्शन के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं.

केके बिश्नोई के बारे में जानें : कृष्ण कुमार बिश्नोई (केके बिश्नोई) 2018 और अंशिका 2021 बैच की आईपीएस अफसर हैं. किसान परिवार से आने वाले आईपीएस केके बिश्नोई बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के मूल निवासी हैं. परिवार में 6 भाई-बहन में वे खुद सबसे छोटे हैं. यूपीएससी की तैयारी के बाद 2018 में 24 साल की उम्र में केके बिश्नोई आईपीएस बने और 2019 में मेरठ, 2021 में मुजफ्फरनगर में और 2024 से संभल एसपी हैं.

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अंशिका वर्मा के बारे में जानें : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी अंशिका वर्मा ने बिना कोचिंग के यूपीएससी (UPSC) क्रैक की थी. 2 साल की मेहनत के बाद उन्हें 136वीं रैंक मिली. पिता यूपीपीसीएल रिटायर्ड इंजीनियर ओर मां गृहिणी हैं. परिवार में तीन बहनें हैं, जिनमें अंशिका सबसे छोटी हैं. पहली पोस्टिंग आगरा फतेहपुरी सीकरी थाना में हुई थी. दूसरी पोस्टिंग गोरखपुर एएसपी के तौर पर हुई. वर्तमान में बरेली एसपी (साउथ) के तौर पर कार्यरत हैं.

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