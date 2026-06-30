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उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026; यूपी से 2500 से अधिक निर्यातक होंगे शामिल, जानिये इस बार क्या है तैयारी?

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि हर साल 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में यूपीआईटीएस का आयोजन होता है.

उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो
उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 4:30 PM IST

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कानपुर : यूपी में उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके, इस मकसद के साथ योगी सरकार ने साल 2023 में जिस 'उप्र इंटरनेशनल ट्रेड शो' (UPITS) की शुरुआत की थी. इस वर्ष (2026) में यूपीआईटीएस के चौथे संस्करण का आयोजन होना प्रस्तावित है. विदेश व्यापार मंत्रालय की शाखा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट (फियो) की ओर से यूपी के निर्यातकों व ट्रेड शो में विदेशों से शामिल होने वाले कारोबारियों के आंकड़े सामने आए हैं. साल 2023 से लगातार जहां निर्यातकों की संख्या बढ़ी है, वहीं हर साल दुनिया के कई नए देश भी ट्रेड शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

फियो के सहायक निदेशक और उपायुक्त उद्योग ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि हर साल 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में यूपीआईटीएस का आयोजन होता है. साल 2023 से ये सिलसिला जारी है, और अच्छी बात ये है साल 2026 को लेकर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार के ट्रेड शो में यूपी से 2500 से अधिक निर्यातक शामिल होंगे, जो अभी तक की सबसे अधिक संख्या है.

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की ओर से ट्रेड शो को सफल बनाने के लिए जो प्लान बना है, उसके तहत उन देशों के कारोबारियों संग यूपी के निर्यातक अपने कारोबार पर फोकस रखेंगे जिनके साथ हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है. इसमें न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश समेत अन्य देश शामिल हैं. पहली बार, 2500 से अधिक निर्यातक दुनिया के 80 देशों से अधिक के कारोबारियों के सामने यूपी के उत्पादों को प्रदर्शित कर सकेंगे.


उन्होंने कहा कि यूपीआईटीएस में यूपी के निर्यातकों के सामने बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों तरह से अपने कारोबार को विस्तार देने का मौका होगा. उन्होंने कहा कि भले ही पिछले करीब दो वर्षों से यूपी के निर्यातक अपने कारोबार को लेकर बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हों, पर उनके लिए अब यूपीआईटीएस एक अच्छा अवसर होगा.

यूपीआईटीएस से जुड़े आंकड़े
सालकुल निर्यातकदेशों की संख्या
2023191460
20242050 70
2025225075
2026 250080



इस मामले पर उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने कहा कि इस साल जो ट्रेड शो होगा, उसमें कानपुर से 50 से अधिक निर्यातक शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा होगा, जब एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पादों संग एक जिला एक व्यंजन योजना के उत्पादों को वहां प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें कानपुर का समोसा भी पहली बार दिखेगा. उन्होंने कहा कि सभी निर्यातक बेहद उत्साहित हैं. कानपुर के लेदर से बने उत्पादों समेत कई अन्य उत्पादों को भी शोकेस करने की तैयारी है.


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