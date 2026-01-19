लखनऊ में आज से कई ट्रेनों के प्लेटफार्म-स्टॉपेज बदले, जानिए
लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री डेवलपमेंट प्लान के तहत कॉनकोर्स निर्माण का कार्य कराया जा रहा है.
Published : January 19, 2026 at 8:54 AM IST
लखनऊ: कल तक जो ट्रेनें जिस प्लेटफार्म पर पिछले कई सालों से लगातार आती रहीं हैं उनका प्लेटफार्म तय रहता था, लेकिन आज से उन्हीं ट्रेनों का प्लेटफार्म बदल गया है. इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आपकी ट्रेन भी अगर शामिल है तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपनी ट्रेन का प्लेटफार्म जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि आप पूर्व के प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने का इंतजार करते रह जाएं और ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म से रवाना हो जाए. जानिए लखनऊ जंक्शन पर किन-किन ट्रेनों के आज से बदल रहे हैं प्लेटफार्म.
लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री डेवलपमेंट प्लान के तहत कॉनकोर्स निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. इसके चलते पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 19 जनवरी से 22 फरवरी तक ट्रैफिक ब्लॉक का समय बढ़ा दिया है. 18 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन पर इसका असर पड़ेगा. यात्री प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें पहले वाले प्लेटफार्म पर ट्रेन नहीं मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि कई ट्रेनों के स्टेशन और प्लेटफार्म बदले गए हैं.
- 12103 पुणे- लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 17 फरवरी तक और 12104 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस का 18 फरवरी तक गोमती नगर स्टेशन से संचालन किया जाएगा. इन दोनों ट्रेनों को बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अस्थाई ठहराव दिया गया है.
- नौ जनवरी से 22 फरवरी तक 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस का संचालन ऐशबाग स्टेशन तक ही किया जाएगा और इसे शाम 4:16 से ऐशबाग स्टेशन से ही रवाना किया जाएगा.
- 19 से 25 जनवरी तक 15053 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस गोमती नगर स्टेशन तक आएगी, जबकि वापसी में 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस रात 9:48 पर गोमती नगर से ही रवाना की जाएगी.
- 19 जनवरी से 22 फरवरी तक आगरा फोर्ट- लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसका नंबर 12180 है. अब ऐशबाग स्टेशन तक ही संचालित की जाएगी. वापसी में यह ट्रेन 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन से ही 3:55 पर रवाना की जाएगी.
- 20921 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्सप्रेस 14 फरवरी तक ऐशबाग स्टेशन तक ही आएगी. 15 फरवरी तक 20922 लखनऊ जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से ही शाम 5:50 बजे रवाना की जाएगी.
- नौ फरवरी से 22 फरवरी तक 15069 गोरखपुर- ऐशबाग एक्सप्रेस गोमती नगर स्टेशन तक ही आएगी. वापसी में 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमती नगर से शाम पांच बजे संचालित की जाएगी.
- इसके अलावा कासगंज-लखनऊ जंक्शन पैसेंजर ट्रेन जिसका नंबर 55346 और 55345 है, ये ट्रेनें ऐशबाग तक ही चलेगी. 15011 लखनऊ जंक्शन- चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से संचालित कराई जाएगी.
रेलवे अफसर क्या बोले: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों के संचालन में बदलाव लखनऊ जंक्शन पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते किया गया है. काम पूरा होते ही ट्रेनों का संचालन अपने पूर्व निर्धारित स्टेशन और प्लेटफार्म से किया जाएगा. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को स्टेशन पर आने में काफी सुविधा होगी.
