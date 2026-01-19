ETV Bharat / state

लखनऊ में आज से कई ट्रेनों के प्लेटफार्म-स्टॉपेज बदले, जानिए

लखनऊ: कल तक जो ट्रेनें जिस प्लेटफार्म पर पिछले कई सालों से लगातार आती रहीं हैं उनका प्लेटफार्म तय रहता था, लेकिन आज से उन्हीं ट्रेनों का प्लेटफार्म बदल गया है. इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आपकी ट्रेन भी अगर शामिल है तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपनी ट्रेन का प्लेटफार्म जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि आप पूर्व के प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने का इंतजार करते रह जाएं और ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म से रवाना हो जाए. जानिए लखनऊ जंक्शन पर किन-किन ट्रेनों के आज से बदल रहे हैं प्लेटफार्म.











लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री डेवलपमेंट प्लान के तहत कॉनकोर्स निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. इसके चलते पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 19 जनवरी से 22 फरवरी तक ट्रैफिक ब्लॉक का समय बढ़ा दिया है. 18 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन पर इसका असर पड़ेगा. यात्री प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें पहले वाले प्लेटफार्म पर ट्रेन नहीं मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि कई ट्रेनों के स्टेशन और प्लेटफार्म बदले गए हैं.



