ETV Bharat / state

घने कोहरे की चपेट में UP; सताएगी सुबह-शाम की ठंड, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 22 एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. राजधानी में गुरुवार की सुबह अत्यधिक घना कोहरा छाने से सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं.

लखनऊ में घना कोहरा: राजधानी में बुधवार को सुबह के समय अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा. विजुअलिटी लगभग 50 मी. रिकॉर्ड की गई. दिन के समय तेज रफ्तार उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहीं. सुबह लगभग 10 बजे हल्की धूप खिली. तेज रफ्तार हवाओं के चलते धूप का असर कम रहा. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

घने कोहरा की संभावना : देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने की वजह से आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से सुबह व शाम के समय ठंड में वृद्धि होगी. तराई वाले इलाकों में सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहेगा, जो कि धीरे-धीरे कम होता जाएगा.

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. पूर्व तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहा. घने कोहरे की वजह से यातायात के साधनों पर बुरा असर पड़ा है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने ठंडक में वृद्धि की है. वहीं दिन में धूप खिलने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है.

बाराबंकी सबसे ठंडा : बुधवार को उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा. न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान गाजीपुर में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने की वजह से पिछले दिनों बुंदेलखंड व मध्य यूपी में जारी बारिश अब थम गई है. आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं हवा की रफ्तार तेज होने से घने कोहरे से भी निजात मिलेगी. न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा.

बनारस में धूप से राहत: मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बुधवार को वाराणसी का मौसम दोपहर में बेहद गर्म था. तेज धूप निकलने की वजह से ठंड का असर कम हुआ. हालांकि रात होते-होते मौसम ने ऐसी करवट ली कि तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. दोपहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि बुधवार ठंड ने जिस तरह से दोपहर और शाम को अपना मिजाज बदला है, वह स्पष्ट कर रहा है कि अब धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो स्थितियां दो से तीन दिन पहले बनी थीं, वह अब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. उनका कहना है कि अभी दो से तीन दिनों तक राहत मिलेगी, लेकिन 8 फरवरी को हो सकता है तेज हवाएं चलेंगी, जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं. इन हवाओं की वजह से कोहरे का असर अब खत्म होगा और ठंड भी धीरे-धीरे डाउन होगी. उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ होने और तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

आगरा में मौसम साफ: गुरुवार सुबह मौसम साफ दिखा. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान से अलर्ट जारी किया है कि अगले चार दिनों के लिए तेज और सतही हवाएं चलेंगी. सुबह से शाम तक हवाएं सामान्य से अधिक तेज गति से चलेगी, जिससे सर्दी में बढ़ेगी. साथ ही कोहरे की आशंका बेहद कम है. मगर, तेज हवाओं से खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका है.

मेरठ में खिली धूप: मेरठ में कोहरे का असर कम हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि सुबह कोहरे की चादर देखने को मिली, वहीं शहर में इसका असर कम था. सुबह 7 बजे का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं, मौसम वैज्ञानिक पीके शाही ने बताया कि दिन में धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 22 डिग्री से. तक रहने का अनुमान है. कल की तुलना में AQI में भी आज कुछ राहत है. AQI 230 दर्ज किया गया है. हवा की स्पीड आज 11 किलोमीटर प्रतिघंटा है.

यह भी पढ़ें: उन्नाव में भीषण हादसा; ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और दो बच्चों को कुचला, सभी की मौत