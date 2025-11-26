ETV Bharat / state

यूपी में सर्द मौसम और कोहरे का फिर अटैक, 24 घंटे में बाराबंकी-कानपुर सबसे ठंडे, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्दी और कोहरे का अटैक जारी है. पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी आई है. इसकी वजह से दिन में भी अब ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है. सुबह-शाम के समय कोहरा परेशान कर रहा है. बता दें कि मंगलवार सुबह बरेली और कुशीनगर में 400 मीटर की न्यूनतम दृश्यता के साथ मध्यम कोहरा जबकि गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, अमेठी, बलिया एवं प्रयागराज में हल्का कोहरा दर्ज किया गया. वहीं, बीते 24 घंटे में बाराबंकी और कानपुर सबसे सर्द रहे.



लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह शाम के समय धुंध और कोहरा छाया रहा. दिन निकलते ही कोहरा और धुंध का असर समाप्त हो गया. दिन में गुनगुनी धूप खिली अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





लखनऊ में आज मौसम ऐसा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंडक पड़ेगी दिन में धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.







बाराबंकी-कानपुर नगर सबसे सर्द: मंगलवार को यूपी का बाराबंकी व कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.