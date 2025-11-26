यूपी में सर्द मौसम और कोहरे का फिर अटैक, 24 घंटे में बाराबंकी-कानपुर सबसे ठंडे, जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 10:46 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्दी और कोहरे का अटैक जारी है. पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी आई है. इसकी वजह से दिन में भी अब ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है. सुबह-शाम के समय कोहरा परेशान कर रहा है. बता दें कि मंगलवार सुबह बरेली और कुशीनगर में 400 मीटर की न्यूनतम दृश्यता के साथ मध्यम कोहरा जबकि गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, अमेठी, बलिया एवं प्रयागराज में हल्का कोहरा दर्ज किया गया. वहीं, बीते 24 घंटे में बाराबंकी और कानपुर सबसे सर्द रहे.
लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह शाम के समय धुंध और कोहरा छाया रहा. दिन निकलते ही कोहरा और धुंध का असर समाप्त हो गया. दिन में गुनगुनी धूप खिली अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
लखनऊ में आज मौसम ऐसा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंडक पड़ेगी दिन में धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बाराबंकी-कानपुर नगर सबसे सर्द: मंगलवार को यूपी का बाराबंकी व कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञानी ये बोले: मौसम विज्ञान डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी मौसम पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है. ठंडी एवं शुष्क पछुआ/उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में पिछले कुछ दिनों के दौरान गिरावट आई है. आगामी 1-2 दिनों में और पारा गिर सकता है.
नोएडा-गाजियाबाद की हवा फिर जहरीली: इस समय प्रदूषण भी एक विकट समस्या बन गया है. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ व आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 300 से 450 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों के लिए हवा जहरीली बन चुकी है.
लखनऊ का तालकटोरा सबसे प्रदूषित: राजधानी के लालबाग क्षेत्र में मंगलवार को शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 271, कुकरैल पिकनिक स्पॉट में 116, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 210, गोमती नगर में 205, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में 240 रिकॉर्ड किया गया. मंगलवार को लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र की हवा सबसे खराब रही तालकटोरा क्षेत्र में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया तथा वाहनों से निकलते धुंए के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है.
यह भी पढ़ें: यूपी में कोहरे के साथ सर्दी का सितम और बढ़ा; AQI ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए मौसम अपडेट