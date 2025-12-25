ETV Bharat / state

यूपी में मौसम; सिर्फ 2 दिन बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड, 50 से अधिक जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में कोहरा अलर्ट जारी किया गया.

कई जिलों में छाया घना कोहरा: गुरूवार सुबह लखनऊ, कानपुर, अमेठी, उन्नाव सहित 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है. वहीं ये कोहरा रात 9 बजे के बाद फिर से गिरना शुरू होगा, जो कि रात भर जारी रहेगा.

लखनऊ: यूपी में अगले 2 दिन बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट है. पश्चिमी विक्षोभ के निकल जाने से और जम्मू-कश्मीर में हुई बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है. साथ ही साथ सुबह व रात के समय पड़ने वाला कोहरा और अधिक घना होगा. हालांकि, हल्की धूप खिलने से कुछ देर के लिए लोगों को राहत मिलेगी.

इन जिलों में हो सकता है घना कोहरा: प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी.

यूपी के इन जिलों में कोहरा अलर्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोल्ड डे की संभावना इन क्षेत्रों में अधिक: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, रायबरेली एवं आसपास के इलाकों में ज्यादा ठंडक पड़ेगी.

बढ़ती जा रही सर्दी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में दृश्यता: श्रावस्ती और बरेली में दृश्यता 0 मीटर, इटावा 40, प्रयागराज व कानपुर 0 मीटर, बहराइच 20, बिजनौर 80 मीटर, अमेठी, अयोध्या, सोनभद्र, वाराणसी सभी 50 मीटर, फतेहगढ़, हरदोई 80 मीटर, सुल्तानपुर, लखनऊ व बाराबंकी 100 मीटर, शाहजहांपुर 200 मीटर, आगरा 400, आजमगढ़ 200 मीटर, गोरखपुर 300 मीटर, बलिया 400 मीटर, बस्ती में 450 मीटर दृश्यता दर्ज की गई.

लखनऊ में आज ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

सुबह-शाम छा रहा घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं बुधवार को राजधानी लखनऊ में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. सुबह के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. दिन में धूप निकलने से भीषण ठंड से राहत मिली. अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बढ़ती जा रही सर्दी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इटावा में पड़ रही सबसे ज्यादा ठंड: बुधवार को प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान झांसी जिले में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. वहीं तराई वाले इलाकों में कोहरा देर तक छाया रहेगा. देर रात कोहरा फिर से शुरू होगा जो कि सुबह तक रहेगा. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तरी पश्चिमी हवाएं प्रदेश में ठंडक बढ़ाएंगी. आने वाले 2 दिनों के अंदर अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.



