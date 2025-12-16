ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे के साथ अब और सताएगा जाड़ा; विजिबिलिटी शून्य, ट्रेनों-विमानों की लेटलतीफी जारी

इन क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अनुमान है.

लखनऊ/रायबरेली/कानपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी इलाकों के तराई वाले क्षेत्रों में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के कारण सड़क और नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं रायबरेली, कानपुर में कोहरे और जाड़े के कारण फ्लाइट्स, ट्रेनों और सड़क यातायात पर गहरा प्रभाव पड़ा है. कई उड़ानें अपने तय समय से लेट चल रही हैं. इसके साथ ही ट्रेनें भी विलंबित हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के दोनों मौसम संभागों में वेदर ड्राई रहा. उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कुछ स्थानों पर घने से अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता आगरा, बरेली, मुरादाबाद एवं प्रयागराज में शून्य मीटर दर्ज की गई.

राजधानी में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है. शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है. बता दें, कोहरे के कारण ठंडक में भी इजाफा हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

सोमवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

इटावा सबसे ठंडा: सोमवार को इटावा सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान बस्ती में 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में घने कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा. इस दौरान अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. जिससे ठंडक में और इजाफा होगा. पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिनकी स्पीड कम होने के कारण कोहरे में वृद्धि हुई है. यदि हवाओं में तेजी आती है तो कोहरा छटेगा ठंडक में और अधिक वृद्धि होगी.

रायबरेली में ट्रेन हुई लेट: मंगलवार को रायबरेली में घना कोहरा छाया है, जिसके कारण सड़क व रेल मार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. जिले में ठंड और घने कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला है. इसके चलते, वाहन चालकों को मजबूरन लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है. बच्चे भी कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच स्कूल जाते हुए दिखे. वहीं लंबी दूरी की ट्रेने लेट हैं. लखनऊ-प्रयागराज रूट पर गंगा गोमती एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं.

कानपुर का मौसम: शहर में मंगलवार सुबह गलनभरी सर्दी रही. इसके चलते सड़क किनारे लोगों ने अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाया. मौसम वैज्ञानिक डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी आई है, उसके चलते कानपुर समेत अन्य शहरों में कोहरे की चादर दिख रही है. अब लगातार रात के साथ दिन में सर्दी बढ़ जाएगी. अभी तक सुबह जो धूप निकल रही थी और दोपहर तक उसकी गर्माहट थी, उसका असर कम हो जाएगा, धूप फीकी होगी. आगामी 2 दिनों बाद से उत्तर पश्चिमी हवाएं लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा कराएंगी.

