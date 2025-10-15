ETV Bharat / state

अवैध पटाखों में विस्फोट से दहला UP; 7 महीने में 17 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल, पुलिस का एक्शन जारी

मेरठ/बरेली/ फिरोजाबाद/मुजफ्फरनगर : यूपी के अलग-अलग शहरों में अवैध पटाखों में विस्फोट से 7 महीने में अब तक 17 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी कर रही है. इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है. मेरठ जोन में अब तक पुलिस 53 धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है. बरेली समेत अन्य शहरों में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी है.

दीपावली के कई महीने पहले पटाखों का अवैध रूप से भंडारण किया जाता है. बड़े पैमाने पर इनका निर्माण भी कराया जाता है. ऐसे में जरा सी लापरवाही लोगों की मौत का कारण बन जाती है. उत्तर प्रदेश में अब तक कितने ऐसे मामले सामने आए?, कितने लोगों की मौत हुई?, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?, क्या है इसके पीछे की वजह?. पढ़िए इन सभी सवालों के जवाब तलाशती ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

अवैध पटाखों में विस्फोट से इतने लोगों की गई जान

सहारनपुर में 26 अप्रैल को 3 मजदूरों की मौत

उन्नाव में 22 जुलाई को एक की मौत

लखनऊ में 31 अगस्त को हुए 2 धमाकों में 4 की मौत

फतेहपुर में 29 सितंबर को बाप-बेटी की मौत

अयोध्या में 9 अक्टूबर को विस्फोट में 5 की मौत

लखनऊ में 14 अक्टूबर को हुए विस्फोट में जीजा-साले की मौत.

हाल ही में विभिन्न जिलों में हुई पुलिस कार्रवाई के बारे में जानिए

मेरठ जोन में 37 मुकदमे दर्ज, 53 को जेल : मेरठ रेंज में अब तक पटाखों का अवैध भंडारण करने वाले 53 लोगों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है. 37 मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं. मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि पुलिस ने अब तक काफी अवैध पटाखे भी पकड़े हैं. इनकी कीमत करोड़ों में है. मेरठ जोन में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है.

उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस ने कुल 15 मुकदमे दर्ज किए हैं. बुलंदशहर जिले में 7, बागपत जिले में में 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली मनाएं.

मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अवैध पटाखों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि 15 हजार किलो अवैध पटाखे इस साल बरामद किए जा चुके हैं. अब तक भावनपुर, परतापुर, सरूरपुर और मवाना थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं. मेरठ पुलिस ने एक फोन नंबर (9454402466) भी जारी किया है. इस पर अवैध पटाखों से संबंधित जानकारी दी जा सकती है.

अयोध्या-लखीमपुर खीरी में भी कार्रवाई : अयोध्या में 16 बोरी अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में भी अवैध पटाखा भंडारण पर कार्रवाई जारी है. एएसपी लखीमपुर खीरी पश्चिम अमित राय ने बताया कि मंगलवार को 44 कुंतल पटाखे जब्त किए गए थे. मामले में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

बरेली में दुकान से मिला 1000 किलो अवैध पटाखा : बरेली में भी बुधवार को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के 100 फूटा रोड पर एक दुकान से 1000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए. एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि अवैध पटाखों का भंडारण करने और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ जिले में व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है. सभी पटाखों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी.

अमेठी में 14 बोरियां सुतली बम बरामद : अमेठी में थाना बाजारशुक्ल पुलिस द्वारा अवैध पटाखा बिक्री व भंडारण करने वाले एक आरोपी को पकड़ा गया. 14 बोरियों में सुतली बम, अनार आदि भी मिले. इनकी अनुमानित कीमत 01 लाख 60 रुपये है. अवैध पटाखा निर्माण एवं बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तों को थाना मोहनगंज पुलिस ने पकड़ा है. कब्जे से 30 किग्रा बारूद व भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले हैं. इनकी अनुमानित कीमत 1,50,000 है.

बांदा-बहराइच-कानपुर देहात में भी एक्शन : बांदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया. मौके से लगभग 2 लाख रुपये के निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखा व पटाखा बनाने की सामग्री मिली. बहराइच में थाना मोतीपुर पुलिस ने 240 बंडल अवैध मुर्गा/ सिंगाडा पटाखा, 5 किग्रा पटसन आदि बरामद किया. 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है. कानपुर देहात में अवैध पटाखा भंडारण करने वाला युवक अरेस्ट किया गया. 103 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी भी बरामद की गई.

औरैया-प्रतापगढ़-वाराणसी में भी मिले अवैध पटाखे : औरैया में 1 आरोपी को 3 प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 40 किलोग्राम अवैध पटाखों के साथ पकड़ा गया. प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा. भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले. वहीं वाराणसी के बड़ागांव पुलिस ने एक गोदाम से 9,147 किलोग्राम से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए. कार्रवाई का नेतृत्व एडीसीपी गोमती जोन वैभव बांगर और डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने किया.

आकाश पटेल ने बताया कि अवैध पटाखे की भंडारण पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गोदाम में लाइसेंस सीमा से कई गुना अधिक पटाखे रखे गए थे. वैध लाइसेंस के तहत केवल 5,000 किलोग्राम पटाखे रखने की अनुमति थी, जबकि 9,147.300 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए. अवैध भंडारा के प्रकरण में पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. वहीं वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में दालमंडी में पटाखों का अवैध कारोबार करने वाले एक व्यापारी के छापेमारी करते हुए पुलिस ने 306 किलो से ज्यादा पटाखा बरामद किया है.