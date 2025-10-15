ETV Bharat / state

अवैध पटाखों में विस्फोट से दहला UP; 7 महीने में 17 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल, पुलिस का एक्शन जारी

लखनऊ-कानपुर-अयोध्या समेत कई शहरों में हुए थे धमाके, क्या है इनके पीछे का कारण?, ईटीवी भारत पर पढ़िए.

अवैध पटाखों में विस्फोट से जा रही लोगों की जान.
अवैध पटाखों में विस्फोट से जा रही लोगों की जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 15, 2025 at 7:27 PM IST

मेरठ/बरेली/ फिरोजाबाद/मुजफ्फरनगर : यूपी के अलग-अलग शहरों में अवैध पटाखों में विस्फोट से 7 महीने में अब तक 17 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी कर रही है. इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है. मेरठ जोन में अब तक पुलिस 53 धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है. बरेली समेत अन्य शहरों में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी है.

दीपावली के कई महीने पहले पटाखों का अवैध रूप से भंडारण किया जाता है. बड़े पैमाने पर इनका निर्माण भी कराया जाता है. ऐसे में जरा सी लापरवाही लोगों की मौत का कारण बन जाती है. उत्तर प्रदेश में अब तक कितने ऐसे मामले सामने आए?, कितने लोगों की मौत हुई?, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?, क्या है इसके पीछे की वजह?. पढ़िए इन सभी सवालों के जवाब तलाशती ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

अवैध पटाखों में विस्फोट से इतने लोगों की गई जान

  • सहारनपुर में 26 अप्रैल को 3 मजदूरों की मौत
  • उन्नाव में 22 जुलाई को एक की मौत
  • लखनऊ में 31 अगस्त को हुए 2 धमाकों में 4 की मौत
  • फतेहपुर में 29 सितंबर को बाप-बेटी की मौत
  • अयोध्या में 9 अक्टूबर को विस्फोट में 5 की मौत
  • लखनऊ में 14 अक्टूबर को हुए विस्फोट में जीजा-साले की मौत.

हाल ही में विभिन्न जिलों में हुई पुलिस कार्रवाई के बारे में जानिए

मेरठ जोन में 37 मुकदमे दर्ज, 53 को जेल : मेरठ रेंज में अब तक पटाखों का अवैध भंडारण करने वाले 53 लोगों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है. 37 मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं. मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि पुलिस ने अब तक काफी अवैध पटाखे भी पकड़े हैं. इनकी कीमत करोड़ों में है. मेरठ जोन में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है.

उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस ने कुल 15 मुकदमे दर्ज किए हैं. बुलंदशहर जिले में 7, बागपत जिले में में 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली मनाएं.

मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अवैध पटाखों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि 15 हजार किलो अवैध पटाखे इस साल बरामद किए जा चुके हैं. अब तक भावनपुर, परतापुर, सरूरपुर और मवाना थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं. मेरठ पुलिस ने एक फोन नंबर (9454402466) भी जारी किया है. इस पर अवैध पटाखों से संबंधित जानकारी दी जा सकती है.

अयोध्या-लखीमपुर खीरी में भी कार्रवाई : अयोध्या में 16 बोरी अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में भी अवैध पटाखा भंडारण पर कार्रवाई जारी है. एएसपी लखीमपुर खीरी पश्चिम अमित राय ने बताया कि मंगलवार को 44 कुंतल पटाखे जब्त किए गए थे. मामले में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

बरेली में दुकान से मिला 1000 किलो अवैध पटाखा : बरेली में भी बुधवार को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के 100 फूटा रोड पर एक दुकान से 1000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए. एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि अवैध पटाखों का भंडारण करने और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ जिले में व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है. सभी पटाखों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी.

अमेठी में 14 बोरियां सुतली बम बरामद : अमेठी में थाना बाजारशुक्ल पुलिस द्वारा अवैध पटाखा बिक्री व भंडारण करने वाले एक आरोपी को पकड़ा गया. 14 बोरियों में सुतली बम, अनार आदि भी मिले. इनकी अनुमानित कीमत 01 लाख 60 रुपये है. अवैध पटाखा निर्माण एवं बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तों को थाना मोहनगंज पुलिस ने पकड़ा है. कब्जे से 30 किग्रा बारूद व भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले हैं. इनकी अनुमानित कीमत 1,50,000 है.

बांदा-बहराइच-कानपुर देहात में भी एक्शन : बांदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया. मौके से लगभग 2 लाख रुपये के निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखा व पटाखा बनाने की सामग्री मिली. बहराइच में थाना मोतीपुर पुलिस ने 240 बंडल अवैध मुर्गा/ सिंगाडा पटाखा, 5 किग्रा पटसन आदि बरामद किया. 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है. कानपुर देहात में अवैध पटाखा भंडारण करने वाला युवक अरेस्ट किया गया. 103 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी भी बरामद की गई.

औरैया-प्रतापगढ़-वाराणसी में भी मिले अवैध पटाखे : औरैया में 1 आरोपी को 3 प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 40 किलोग्राम अवैध पटाखों के साथ पकड़ा गया. प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा. भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले. वहीं वाराणसी के बड़ागांव पुलिस ने एक गोदाम से 9,147 किलोग्राम से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए. कार्रवाई का नेतृत्व एडीसीपी गोमती जोन वैभव बांगर और डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने किया.

आकाश पटेल ने बताया कि अवैध पटाखे की भंडारण पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गोदाम में लाइसेंस सीमा से कई गुना अधिक पटाखे रखे गए थे. वैध लाइसेंस के तहत केवल 5,000 किलोग्राम पटाखे रखने की अनुमति थी, जबकि 9,147.300 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए. अवैध भंडारा के प्रकरण में पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. वहीं वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में दालमंडी में पटाखों का अवैध कारोबार करने वाले एक व्यापारी के छापेमारी करते हुए पुलिस ने 306 किलो से ज्यादा पटाखा बरामद किया है.

सीतापुर में बिना लाइसेंस अवैध पटाखों का भंडारण करने पर एक आरोपी को पकड़ा गया. पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की. बताया कि मामले में सैफ निवासी औरंगाबाद थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर को पकड़ा गया है.

फिरोजाबाद में अवैध पटाखा कारोबार पर रेड : फिरोजाबाद के सिरसागंज में पुलिस ने बुधवार को अवैध पटाखा भंडारण का भंडाफोड़ किया है. पुलिस को मौके से 40 कुंटल पटाखे भी मिले हैं. इन्हें 140 कार्टूनों में छिपा कर रखा गया था. 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है. सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पेंगू रोड, सिरसागंज स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है.

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आयुष सैनी पुत्र संजय निवासी पेंगू रोड, सिरसागंज, अभिषेक पुत्र अवनीश निवासी इटावा रोड सिरसागंज को पकड़ लिया गया. दोनों के कब्जे से 140 कार्टन पटाखे (वजन लगभग 40 क्विंटल) बरामद किए गए. मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

6 कुंतल विस्फोटक सामग्री भी बरामद : फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 6 कुंतल विस्फोटक सामग्री भी बरामद की. अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमे अंकित निवासी रहटगली और वत्सल शामिल हैं. दोनों भाई हैं.

मुजफ्फरनगर में 7 गोदामों में छापेमारी : मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दाल मंडी में छापामार कर अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया. दाल मंडी क्षेत्र में सोमवार देर रात सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की. सात गोदामों के ताले खुलवाए गए. इनमें करोड़ों रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए गए. सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि बड़ी मात्रा में 10, 12 कुंतल पटाखे बरामद किए गए हैं.

बस्ती में एक हजार किलो विस्फोटक बरामद : बस्ती में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पटाखों के अवैध अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की. इसमें एक हजार किलो विस्फोटक बरामद किया गया. परशुरामपुर में 51 गत्ता, पैकोलिया में 100 गत्ता जबकि लालगंज थाना क्षेत्र में 17 प्लास्टिक की बोरिया अवैध पटाखों से भरी हुई मिलीं. लालगंज थाने की पुलिस को देईसाड़ बाजार क्षेत्र में अवैध विस्फोटक सामग्रियों का जखीरा बरामद किया. विस्फोटक एक मकान और दुकान के अंदर छिपाकर रखा गया था. कुल 17 बोरों में लगभग 700 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री मिली है. बाजार में इसकी कीमत लगभग ₹5 लाख है. लालगंज, पैकोलिया और परशुरामपुर इलाके में एक-एक आरोपी पकड़े गए.

पढ़िए क्या है इस अवैध कारोबार के पीछे की कहानी : पुलिस के अनुसार अवैध पटाखे बनाने पर कई तरह के मानकों को पूरा करना जरूरी नहीं होता है. इसकी वजह से इनकी बिक्री पर होने वाला मुनाफा वैध पटाखों की तुलना में ज्यादा होता है. दूसरा कारण यह है कि लाइसेंस लेने पर क्षमता का भी ध्यान रखना होता है, यह भी बताना होता है कि पटाखों का निर्माण किस जगह पर किया जाता है, जबकि अवैध पटाखों की तमाम फैक्ट्रियां आबादी के बीच ही चलती मिली हैं.

