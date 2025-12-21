ETV Bharat / state

यूपी आईकॉन अवॉर्ड 2025; आगरा में गोविंदा का जोशीला स्वागत, फैंस से साझा की "दुनियादारी" की जानकारी

आगरा : बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शनिवार रात आगरा के सूरसदन सभागार में आयोजित यूपी आइकॉन अवॉर्ड 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. इस दौरान प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया साथ ही उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं. गोविंदा का जन्मदिन 21 दिसंबर को होता है. कार्यक्रम के दौरान गोविंदा ने अपने जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव साझा किए और आने वाली फिल्म "दुनियादारी" की जानकारी दी.

आगरा; यूपी आईकॉन अवॉर्ड 2025 के कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा. (Video Credit : ETV Bharat)





यूपी आईकॉन अवॉर्ड 2025 कार्यक्रम सूरसदन सभागार में आयोजित किया गया था. इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा बेस्ट बिजनेस अवॉर्ड देकर लोगों को सम्मानित किया. इस दौरान सूरसदन सभागार तालियों की आवाज से गूंज उठा. इसके पहले आगरा में गोविंदा के आने की खबर से फैंस बेहद उत्साहित दिखे. सूरसदन सभागार में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. खचाखच भरे सभागार में आयोजकों ने अभिनेता गोविंदा का स्वागत किया. फैंस ने गोविंदा को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. गोविंदा ने भी हाथ हिलाकर और मुस्कराकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान प्रशंसकों के साथ फोटो और सेल्फी भी ली.