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यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ सात आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, धीरेंद्र सिंह सचान बने पंचायती राज के निदेशक

सात आईएएस के ट्रांसफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक गलियारों में बुधवार को एक बार फिर हलचल देखी गई है. शासन की ओर से प्रशासनिक सर्जरी करते हुए सात आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए स्थानान्तरण कर दिया है. इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग सहित आगरा मंडल और कई जिलों के प्रशासनिक पद शामिल हैं.

शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, धीरेंद्र सिंह सचान, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निदेशक, पंचायती राज के पद पर तैनात किया गया है. इसी तरह आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल को विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया है. मुजफ्फरनगर के मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण को आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.