यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ सात आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, धीरेंद्र सिंह सचान बने पंचायती राज के निदेशक
यूपी में सात आईएएस अधिकारियों स्थानांतरण, आदेश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:26 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक गलियारों में बुधवार को एक बार फिर हलचल देखी गई है. शासन की ओर से प्रशासनिक सर्जरी करते हुए सात आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए स्थानान्तरण कर दिया है. इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग सहित आगरा मंडल और कई जिलों के प्रशासनिक पद शामिल हैं.
शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, धीरेंद्र सिंह सचान, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निदेशक, पंचायती राज के पद पर तैनात किया गया है. इसी तरह आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल को विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया है. मुजफ्फरनगर के मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण को आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.
वहीं आगरा मंडल के अपर आयुक्त राजेश कुमार को विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के पद पर भेजा गया है. आगरा की मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह को आगरा मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है. कानपुर देहात के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार को आगरा का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, प्रयागराज में सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यरत देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को प्रतीक्षारत रखा गया है.
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