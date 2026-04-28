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UP के इस IAS ने इस्तीफा लिया वापस, PCS पद पर रहते 7 गोलियां खाकर जिंदा बचे थे, वकीलों के सामने उठा-बैठक लगा चर्चा में आए

उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के यह आईएएस अधिकारी कई मामलों को लेकर रहे हैं चर्चित.

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UP के इस IAS ने इस्तीफा लिया वापस. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. मार्च के अंत में राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग और डीओपीटी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी थी. अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है. नियुक्ति विभाग की ओर से उन्हें जल्द ही नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. रिंकू सिंह राही ने इस्तीफे में आरोप लगाया था कि उन्हें लंबे समय से कोई अच्छा काम या फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है.


राजस्व परिषद से संबद्ध थे: वे राजस्व परिषद में संबद्ध (अटैच्ड) थे, जहां वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का कोई अवसर नहीं था. उन्होंने साफ कहा था कि "काम नहीं तो वेतन भी नहीं" के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया.


इस दावे से चर्चा में आए थे: राही ने यह भी दावा किया कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है, जिसमें ईमानदार अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया जाता है. उन्होंने अब बताया कि वे अब अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं. जिसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी है.

कहानी सफलता और विवादों की: रिंकू सिंह राही की कहानी संघर्ष और विवादों से भरी रही है. इससे पहले वह शाहजहांपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट और पूवायांं तहसील के एसडीएम के पद पर तैनात थे. जुलाई 2025 में वहां वकीलों के विरोध के दौरान सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक कर माफी मांगने का वीडियो वायरल हो गया था. इसके बाद उन्हें मात्र 36 घंटे में पद से हटा दिया गया और राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया.

मौत को भी दे चुके हैं मात: राही का बैकग्राउंड भी कम रोचक नहीं है. पीसीएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर में कल्याण विभाग में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें उन्होंने सात गोलियां खाई थीं, लेकिन मौत को मात दी.

16 प्रयासों के बाद बने थे आईएएस: इसके बाद 16 प्रयासों के बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनाया. ईमानदारी और सख्ती के लिए जाने जाने वाले राही ने हमेशा सिस्टम में सुधार की बात की.इस्तीफा वापस लेने के बाद राही ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है. उच्च स्तर पर उनके मामले पर विचार हो रहा है और जल्द ही उन्हें कोई सक्रिय पोस्टिंग दी जा सकती है.

क्या बोले रिंकू सिंह: आईएएस रिंकू सिंह राही ने बताया कि वह अब अपना इस्तीफा वापस ले चुके हैं. वहीं उनके इस्तीफा वापस लेने के बाद चर्चा है कि अब योगी सरकार उन्हें कहां पोस्टिंग देगी. फिलहाल इस्तीफा वापस लेने के बाद उनकी पोस्टिंग को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है.

Last Updated : April 28, 2026 at 12:37 PM IST

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