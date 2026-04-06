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यूपी में IAS अफसर रविंद्र कुमार ने VRS मांगा, पिछले 9 साल में 13 अधिकारियों ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

रविंद्र कुमार इसी साल दिसंबर में नियमित सेवानिवृत्ति होने वाले थे. अफसर ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए हैं.

IAS अफसर रविंद्र कुमार ने VRS मांगा.
IAS अफसर रविंद्र कुमार ने VRS मांगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:07 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश प्रशासन में एक बार फिर IAS अधिकारियों के VRS और इस्तीफे का सिलसिला जारी है. ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव रविंद्र कुमार ने सरकार से 30 अप्रैल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की मांग कर दी है. हालांकि वे इसी साल दिसंबर में नियमित सेवानिवृत्ति के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया. अफसर ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए हैं.

रविंद्र कुमार 2021 में पीसीएस से प्रमोशन पाकर आईएएस बने थे. उन्हें 2014 बैच का आवंटन मिला था. 2021 से अप्रैल 2025 तक वे समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात रहे. इसके बाद ग्राम्य विकास विभाग में विशेष सचिव बनाए गए. एक PCS अधिकारी के रूप में लंबी सेवा के बाद IAS बनने वाले रविंद्र कुमार को विभागीय स्तर पर अच्छी खासी पहचान मिली थी. उनकी सेवाएं मुख्य रूप से कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़ी रही हैं.

पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश कैडर के लगभग 13 आईएएस अधिकारियों ने VRS लिया या इस्तीफा दे दिया है. हाल के दिनों में यह ट्रेंड और तेज हुआ है. इनमें 1995 बैच के अमोद कुमार, 2004 बैच की अनामिका सिंह, 2003 बैच के विकास गोठालवाल और रिगजिन सैंपहेल, 2005 बैच केजी श्रीनिवासुलु, 2008 बैच के विद्याभूषण, 1993 बैच के राजीव अग्रवाल, 1987 बैच की रेणुका कुमार, 1988 बैच की जूथिका पाटणकर, मोहम्मद मुस्तफा (1995), राकेश वर्मा, आरपी सिंह और 2011 बैच के अभिषेक सिंह जैसे अधिकारी शामिल हैं.

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि पोस्टिंग, कार्यभार और करियर संतुष्टि से जुड़ी समस्याएं इन फैसलों की मुख्य वजह बन रही हैं. कई अधिकारी व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण भी बता रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर दुबे ने बताया कि IAS सेवा पहले आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन अब कई अफसर बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं. दिसंबर 2025 में ही अमोद कुमार और अनामिका सिंह जैसे सीनियर अधिकारियों के VRS ने पूरे कैडर में बहस छेड़ दी थी.

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