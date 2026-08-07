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गोरखपुर कमिश्नर का चार्ज इस IAS अफसर ने संभाला, कही ये खास बातें

यूपी कैडर के 2009 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने प्राथमिकताएं गिनाईं.

up ias officer indra vikram singh assumed charge commissioner of gorakhpur.
गोरखपुर कमिश्नर का संभाला चार्ज. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:08 AM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को गोरखपुर मंडल के नए मंडलायुक्त के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया. पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि गोरखपुर मंडल में विकास परियोजनाओं को नई गति देना, जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

सूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नवागत मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के साथ प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रशासनिक, धार्मिक और विकासशील केंद्र है. ऐसे में यहां चल रही सभी प्रमुख परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग की नियमित समीक्षा की जाएगी और परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को तत्काल दूर कराया जाएगा, ताकि विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर सहित गोरखपुर की धार्मिक एवं पर्यटन पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

शहर में यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. इंद्र विक्रम सिंह ने जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले लोगों की शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा.


उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और टीमवर्क प्रशासन की कार्यशैली का आधार होगा। सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं. साथ ही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना भी प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा.

पदभार ग्रहण के अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) जय प्रकाश, अपर आयुक्त अजय राय, अपर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव, एडीएम (वित्त) जय प्रकाश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने नवागत मंडलायुक्त का स्वागत करते हुए मंडल की प्रमुख विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी. वहीं निवर्तमान मंडलायुक्त राजीव ढींगरा की इनकी उपस्थिति के साथ विदाई हुई.

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