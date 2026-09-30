यूपी के 2 सीनियर IAS को मिला प्रभार, बीएल मीणा राजस्व परिषद के अध्यक्ष, अमृत अभिजात को परिवहन निगम अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
योगी सरकार ने नौकरशाही में किया फेरबदल, रिटायर हुए अफसरों की जगह सौंपी जिम्मेदारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 1:29 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो सीनियर आईएएस अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. इनमें पहला नाम है सीनियर आईएएस बाबूलाल मीणा का. उन्हें अध्यक्ष राजस्व परिषद बनाया गया है. इसके अलावा अमृत अभिजात को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत अभिजात को पहले ही प्रमुख सचिव परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा जा चुका है. इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है.
उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव व राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल आज रिटायर हो रही हैं. ऐसे में कोई काम बाधित न हो इसलिए योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं रेशम विभाग, अध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण बाबूलाल मीणा को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिया है.
वर्तमान में उनके पास जो प्रभार हैं वह अब अतिरिक्त प्रभार होंगे. इसी तरह सरकार ने वर्तमान में अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं परिवहन विभाग के साथ ही अमृत अभिजात को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया है.
जानकारी के मुताबिक अभी कई और आईईएस को इधर से उधर किया जाएगा. कुछ को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा जाएगा. कई आईएएस अधिकारियों को साइडलाइन भी किए जाने की तैयारी है.
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