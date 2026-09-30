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यूपी के 2 सीनियर IAS को मिला प्रभार, बीएल मीणा राजस्व परिषद के अध्यक्ष, अमृत अभिजात को परिवहन निगम अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार

यूपी के 2 सीनियर IAS को मिला प्रभार. ( etv bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो सीनियर आईएएस अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. इनमें पहला नाम है सीनियर आईएएस बाबूलाल मीणा का. उन्हें अध्यक्ष राजस्व परिषद बनाया गया है. इसके अलावा अमृत अभिजात को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत अभिजात को पहले ही प्रमुख सचिव परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा जा चुका है. इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है.