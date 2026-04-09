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IAS अधिकारी अनुराग यादव बंगाल में पर्यवेक्षक पद से हटाए गए

मीटिंग में जानकारी देने में देरी पर भड़के ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से कहा, घर वापस चले जाओ.

UP IAS Anurag Yadav
CEC ज्ञानेश कुमार- IAS अधिकारी अनुराग यादव. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:46 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग की एक हाई-लेवल वर्चुअल मीटिंग में तीखी नोकझोंक हो गई. उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बहस हो गई. इस बहस के बाद अनुराग यादव को पर्यवेक्षक पद से हटा दिया गया है.

कांग्रेस ने उठाया मुद्दा

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान शिव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दादागिरी और भाजपा प्रेम अब सरेआम है. एक ईमानदार IAS अफसर अनुराग यादव को सिर्फ इसलिए हटा दिया, क्योंकि उन्होंने सम्मान की बात की? अनुराग यादव जैसे काबिल IAS को अपमानित करना बताता है कि जो इनके आकाओं के इशारे पर नहीं चलेगा, उसे हटा दिया जाएगा. निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय, ज्ञानेश कुमार सत्ता के एजेंट बनकर विपक्ष और ईमानदार अफसरों को डरा रहे हैं. लोकतंत्र की गरिमा को धूल में मिलाने वाला यह 'पिंजरे का तोता' अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है.

UP IAS Anurag Yadav
मीटिंग में जानकारी देने में देरी पर भड़के ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से कहा, घर वापस चले जाओ. (ईटीवी भारत)

यह बताया जा रहा है पूरा मामला

मीटिंग में जानकारी देने में देरी पर भड़के ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से कहा, घर वापस चले जाओ. इसके जवाब में अनुराग यादव ने कहा कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं. हमने इस IAS सेवा में 25 साल दिए हैं. आप इस तरह बात नहीं कर सकते.

अनुराग यादव को कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था. 8 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित वर्चुअल बैठक में 294 ऑब्जर्वर शामिल थे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से अपने क्षेत्र की बुनियादी जानकारी मांगी, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या शामिल थी. अनुराग यादव ने कुछ देर लगाई, जिस पर ज्ञानेश कुमार नाराज हो गए और तुरंत उन्हें पद से हटा दिया.

चुनाव आयोग के के अनुसार, कूच बिहार दक्षिण में मतदान केंद्रों की संख्या जैसी बुनियादी जानकारी न दे पाने को गंभीर लापरवाही माना गया. आयोग ने शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की.कूच बिहार क्षेत्र अतीत में हिंसा के लिए जाना जाता है, इसलिए आयोग इस सीट पर विशेष सतर्कता बरत रहा है.

अनुराग यादव यूपी में प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव दो चरणों में होने है. इस घटना से पहले आयोग ने सभी ऑब्जर्वरों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें.

अनुराग यादव को हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर नया ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है. यह मामला IAS सेवा और चुनाव आयोग के बीच रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ गया है. ब्यूरोक्रेसी में कई लोग इसे सेवा की गरिमा का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि आयोग इसे जिम्मेदारी की परीक्षा मान रहा है. फिलहाल अनुराग यादव यूपी में अपने मूल विभाग में वापस लौट रहे हैं.

Last Updated : April 9, 2026 at 2:06 PM IST

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