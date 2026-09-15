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आगरा में निजी हॉस्पिटल पर एक्शन; बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने का आरोप, टीम ने नोटिस की चस्पा

उप्र आवास एवं विकास परिषद के प्रवर्तन दल अधिकारी जीएम खान ने दी जानकारी.

मौके पर मौजूद उप्र आवास एवं विकास परिषद का प्रवर्तन दल
मौके पर मौजूद उप्र आवास एवं विकास परिषद का प्रवर्तन दल (Photo credit: मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:48 PM IST

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आगरा : जिले में उप्र आवास एवं विकास परिषद का आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक इस्तेमाल करके वालों के खिलाफ अभियान जारी है. उप्र आवास एवं विकास परिषद ने मंगलवार को एक निजी हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की है. परिषद के प्रवर्तन दल ने अस्पताल सील कर दिया है.

उप्र आवास एवं विकास परिषद के प्रवर्तन दल अधिकारी जीएम खान ने बताया कि सिकंदरा योजना स्थित एक भूखंड आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया था. आरोप है कि इस भूखंड पर सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कराया गया. इसके साथ ही इस जगह पर एक निजी हॉस्पिटल का संचालन शुरू कर दिया था.

उन्होंने बताया कि आवासीय भवन में व्यवसायिक उपयोग पर पहले उप्र आवास एवं विकास परिषद के प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की. प्रवर्तन टीम ने स्थल पर नोटिस चस्पा किया. इसके बाद भवन को सील किया है. यह कार्रवाई अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में हुई है. इस कार्रवाई में सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा.

अस्पताल में मौजूद थे 5-6 मरीज : उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह ने बताया कि निजी अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई के समय करीब 5 से 6 मरीज मौजूद थे. जिस पर पहले मरीजों की सुरक्षा और उनकी चिकित्सा व्यवस्था ध्यान में रखकर सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों से समन्वय करके दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एंबुलेंस बुलाई. मगर, मरीजों की हालत खतरे से बाहर थी. इसलिए, अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया. इसके बाद ही प्रवर्तन टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की.




उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने बताया कि शहर में आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक अथवा अन्य गैर-अनुमोदित उपयोग करने पर कार्रवाई की जा रही है. इसमें बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वाले भी शामिल हैं. परिषद ऐसे मामलों में नियमों के तहत सख्त कदम उठा रहा है. स्वीकृत मानचित्र और भू-उपयोग संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा.


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