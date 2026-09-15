ETV Bharat / state

आगरा में निजी हॉस्पिटल पर एक्शन; बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने का आरोप, टीम ने नोटिस की चस्पा

मौके पर मौजूद उप्र आवास एवं विकास परिषद का प्रवर्तन दल ( Photo credit: मीडिया सेल )