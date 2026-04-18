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यूपी के आम किसानों के लिए खुशखबरी; फ्रूट बैग स्कीम में मिलेगा 25,000 रुपये का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम पैदा करने का गुर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फ्रूट बैग स्कीम की अनुदान प्रक्रिया: मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार के अनुसार, राजकीय औद्यानिक मिशन कार्यक्रम के तहत इस बार फ्रूट बैग स्कीम को बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये के फ्रूट बैग खरीदने होंगे, जिस पर विभाग 50 प्रतिशत अनुदान देगा.

यह सहायता 'फ्रूट ब्रंच कवर स्कीम' के तहत दी जा रही है, ताकि फलों की गुणवत्ता में सुधार हो सके. इस योजना के माध्यम से किसान न केवल बेहतर गुणवत्ता वाला आम पैदा कर सकेंगे, बल्कि बाजार में अधिक मुनाफा भी कमा पाएंगे.

मेरठ: उत्तर प्रदेश में पहली बार आम के किसानों के लिए उद्यान विभाग एक बेहद खास योजना लेकर आया है. अब एक हेक्टेयर आम के बाग के लिए किसानों को 25 हजार रुपये का अनुदान सीधे उनके खाते में मिलेगा.

यानी 25 हजार रुपये की सब्सिडी सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. मेरठ जिले में ही लगभग 17 हजार हेक्टेयर में आम की बागवानी की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे.

फ्रूट कवर तकनीक से बढ़ेगा फल का मुनाफा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें: योजना का लाभ लेने के इच्छुक बागवानों को अपने जमीन से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने होंगे. इसके लिए आधार कार्ड और जमीन की खसरा-खतौनी की कॉपी उद्यान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी. यह पूरी योजना 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर संचालित की जा रही है, इसलिए किसानों को शीघ्र पंजीकरण कराना चाहिए. विभाग किसानों का पंजीकरण करने के बाद उन्हें योजना के लाभ के लिए अधिकृत करेगा, जिससे वे खुद कवर खरीद सकें.

25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान पाने का सुनहरा मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)

फ्रूट कवर लगाने का सही समय और लाभ: विशेषज्ञों के अनुसार, आम को फ्रूट बैग में सुरक्षित करने का सबसे सही समय 15 मई से 15 जून के बीच होता है. बरसात शुरू होने से पहले ही फ्रूट कवर लगा देने चाहिए क्योंकि बारिश के बाद इन्हें लगाना संभव नहीं हो पाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल पूरी तरह सुरक्षित रहता है और उस पर किसी भी रसायन के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती. कवर के अंदर रहने से फल पर एक समान रंग आता है, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट में किसानों को बहुत अच्छी कीमत मिलती है.

मेरठ मंडल के बागवानों के लिए नई योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौसम और कीटों से सुरक्षा: यह उन्नत तकनीक न केवल आम की गुणवत्ता बढ़ाती है, बल्कि उसे तेज धूप, आंधी और भारी बारिश के शारीरिक नुकसान से भी बचाती है. फ्रूट कवर होने की वजह से आम फ्रूट फ्लाई (फल की मक्खी), फंगस और पक्षियों के हमलों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

मेरठ मंडल के विभिन्न जिलों जैसे हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत के लिए भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. जो किसान एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी.

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