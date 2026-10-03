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यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी: 41,424 पदों पर हुआ चयन, 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम घोषित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को होमगार्ड्स एनरोलमेंट-2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. कुल 41,424 पदों के लिए 25 लाख 32 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा के कड़े चरणों के बाद सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट सूची घोषित कर दी गई है.