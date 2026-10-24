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UP होमगार्ड्स भर्ती; बोर्ड ने जारी किया लिंक, जानिये अभ्यर्थी कब तक देख सकेंगे फाइनल स्कोर?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने परीक्षा के अंतिम अंक (Final Scores) आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिए हैं.

परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत, अभ्यर्थी 24 अक्टूबर 2026 से लेकर 23 नवंबर 2026 तक अपने प्राप्तांक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.