UP होमगार्ड्स भर्ती; बोर्ड ने जारी किया लिंक, जानिये अभ्यर्थी कब तक देख सकेंगे फाइनल स्कोर?
पोर्टल पर अभ्यर्थी को अपनी वैध ‘रजिस्ट्रेशन संख्या’ और ‘जन्मतिथि’ दर्ज करके लॉगिन करना अनिवार्य होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:19 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने परीक्षा के अंतिम अंक (Final Scores) आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिए हैं.
परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत, अभ्यर्थी 24 अक्टूबर 2026 से लेकर 23 नवंबर 2026 तक अपने प्राप्तांक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के अन्तिम अंक प्राप्त करने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 24-10-2026 से दिनांक 23-11-2026 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना अन्तिम अंक देखे जाने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्मतिथि अंकित कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा "Click here for Final Score" के टैब पर क्लिक करके अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अन्तिम अंक प्राप्त किया जा सकेगा। अंतिम अंक देखने हेतु लिंक- https://t.co/Y5U0LKgDyl विस्तृत सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट- https://t.co/l2LtxSzfow का अवलोकन करें। -परीक्षा नियंत्रक उ० प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ l @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @homeupgov @dgpup @Uppolice @HomeGuardsUP— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) October 24, 2026
जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, अंक देखने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है. अभ्यर्थी अपना अंतिम स्कोर देखने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेष लिंक [hgupexam2025.com/hgrequestmail/](https://hgupexam2025.com/hgrequestmail/) पर सीधे जा सकते हैं. पोर्टल पर पहुंचने के बाद उम्मीदवार को अपनी वैध ‘रजिस्ट्रेशन संख्या’ और ‘जन्मतिथि’ दर्ज करके लॉगिन करना अनिवार्य होगा.
जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, लॉगिन प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर एक नया डैशबोर्ड खुलेगा, जहां अभ्यर्थियों को "Click here for Final Score" का विकल्प दिखाई देगा. जैसे ही उम्मीदवार इस टैब पर क्लिक करेंगे, उनका अंतिम प्राप्तांक सीधे उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा.
परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम अंक प्राप्त करने का यह लिंक केवल 23 नवंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपना स्कोर सुरक्षित कर लें. भर्ती प्रक्रिया की अन्य विस्तृत शर्तों और आगामी निर्देशों के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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