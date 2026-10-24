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UP होमगार्ड्स भर्ती; बोर्ड ने जारी किया लिंक, जानिये अभ्यर्थी कब तक देख सकेंगे फाइनल स्कोर?

पोर्टल पर अभ्यर्थी को अपनी वैध ‘रजिस्ट्रेशन संख्या’ और ‘जन्मतिथि’ दर्ज करके लॉगिन करना अनिवार्य होगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 5:19 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने परीक्षा के अंतिम अंक (Final Scores) आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिए हैं.

परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत, अभ्यर्थी 24 अक्टूबर 2026 से लेकर 23 नवंबर 2026 तक अपने प्राप्तांक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, अंक देखने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है. अभ्यर्थी अपना अंतिम स्कोर देखने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेष लिंक [hgupexam2025.com/hgrequestmail/](https://hgupexam2025.com/hgrequestmail/) पर सीधे जा सकते हैं. पोर्टल पर पहुंचने के बाद उम्मीदवार को अपनी वैध ‘रजिस्ट्रेशन संख्या’ और ‘जन्मतिथि’ दर्ज करके लॉगिन करना अनिवार्य होगा.


जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, लॉगिन प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर एक नया डैशबोर्ड खुलेगा, जहां अभ्यर्थियों को "Click here for Final Score" का विकल्प दिखाई देगा. जैसे ही उम्मीदवार इस टैब पर क्लिक करेंगे, उनका अंतिम प्राप्तांक सीधे उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा.


परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम अंक प्राप्त करने का यह लिंक केवल 23 नवंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपना स्कोर सुरक्षित कर लें. भर्ती प्रक्रिया की अन्य विस्तृत शर्तों और आगामी निर्देशों के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी: 41,424 पदों पर हुआ चयन, 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

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