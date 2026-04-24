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यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कल से, जानिए क्या सामान ले जाने पर रहेगी रोक

फर्रुखाबाद में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परखी गई व्यवस्थाएं. कई कॉलेजों का पुलिस अफसरों ने किया निरीक्षण.

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यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कल से शुरू होगी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:49 PM IST

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फर्रुखाबाद: यूपी में होमगार्ड भर्ती की परीक्षा 25,26 व 27 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है. इस बार की भी परीक्षा की लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है. सीएम योगी भी अफसरों को परीक्षा को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दे चुके हैं. इसी के चलते बुधवार को पुलिस अफसरों ने जिले के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.


अफसरों ने कियी निरीक्षण: जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज, आर.पी. पी.जी. कॉलेज कमालगंज, फिरोज गांधी इंटर कॉलेज कमालगंज , जनता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ का निरीक्षण किया गया.


जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रॉन्ग रूम एवं सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि शौचालयों की समुचित साफ-सफाई, पेयजल की उपलब्धता बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को आज सायं तक पूर्णतः सुचारु रूप से संचालित किया जाए. साथ ही अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग एवं पहचान का सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

जनपद में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए: जनपद में होमगार्ड परीक्षा हेतु कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए है. प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट व एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. साथ ही दो सेक्टर मजिस्ट्रेट व 04 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को रिजर्व में रखा गया है. परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा. प्रत्येक पाली में 7104 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी जाएगी. इस प्रकार जनपद में तीन दिनों में कुल 42624 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.

परीक्षा में क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित: परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर, पर्स, स्मार्टबैंड, स्मार्टवॉच, सनग्लासेस एवं हैंडबैग ले जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा. सभी केंद्रों पर क्लॉक रूम स्थापित किये गए है.अभ्यर्थियों को केवल पेन, प्रवेशपत्र व मूल पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.



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