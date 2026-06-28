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यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित; शारीरिक परीक्षा के लिए 1.07 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का लिखित परिणाम जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यह परिणाम उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो लंबे समय से अगले चरण की चयन प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे.

इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 41,424 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को किया गया था. लिखित परीक्षा के सामान्यीकृत (normalized) अंकों और अधिमानी अर्हता के नंबरों को मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की गई है. इस मेरिट के आधार पर कुल 1,07,221 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए जरूरी शारीरिक मापदंड इस प्रकार हैं:

पुरुष अभ्यर्थी (ऊंचाई): सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और एसटी वर्ग के लिए 160 सेमी अनिवार्य है.

महिला अभ्यर्थी (ऊंचाई और वजन): सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी और एसटी वर्ग के लिए 147 सेमी तय की गई है. इसके साथ ही, सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना जरूरी है.