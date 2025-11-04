ETV Bharat / state

यूपी में 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड्स की भर्ती; जानें आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में खाली 45000 से अधिक पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है. सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है.

प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिलने के बाद बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट किए जाएंगे. इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी.

भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है. मौजूदा समय उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 118000 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में 73000 होमगार्ड कार्यरत है. ऐसे में पूरे प्रदेश में करीब 45000 से अधिक पद खाली पड़े हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए एक साल से तैयारी चल रही है.

प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि होमगार्ड भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए हैं. इसमें पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया के मानक तय किए गए हैं. एनरोलमेंट साल के मध्य में यानी 1 जुलाई को जो रिक्तियां रहेंगी. उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी. भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा.

100 नंबर की लिखित परीक्षा: शासनादेश के अनुसार लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी. लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा.