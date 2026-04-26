ETV Bharat / state

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कानपुर में फर्जी कक्ष निरीक्षक समेत 3 गिरफ्तार

कानपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, 41,424 पदों के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा.

up-home-guard-exam-2026 fake room inspector including 3 arrested kanpur
कानपुर में फर्जी कक्ष निरीक्षक समेत 3 गिरफ्तार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 8:23 AM IST

|

Updated : April 26, 2026 at 9:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर/फर्रुखाबाद: यूपी में होमगार्ड के 41424 पदों के लिए चल रही तीन दिवसीय भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन पुलिस ने फर्जी कक्ष निरीक्षक समेत 3 को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने परीक्षा में फर्जी तरीके से कक्ष निरीक्षक बनकर ओएमआर शीट भरने की योजना बना रहे तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इनके पास से मोबाइल, मिनी पॉकेट प्रिंटर और सील्ड प्रश्न-पुस्तिका बरामद की गई है. आज परीक्षा का दूसरा दिन है.

कल से शुरू हुई है परीक्षा: यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए लिखित परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है. यह परीक्षा रविवार और सोमवार को भी आयोजित होगी. परीक्षा से तीन दिन पहले ही विभाग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए थे.

ऐसे हुई गिरफ्तारी: घटना चुन्नीगंज स्थित बीएनएसडी इंटर कॉलेज की है. परीक्षा की दूसरी पाली के दौरान दोपहर करीब 02:55 बजे ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक अमित कुमार वाजपेयी और उनकी टीम ने ब्लॉक 'ए' के पास एक संदिग्ध युवक को घूमते देखा. पूछताछ में युवक ने अपना नाम संदीप विश्वकर्मा बताया. जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से परीक्षा की एक सील्ड प्रश्न-पुस्तिका बरामद हुई. पूछताछ में संदीप ने कबूला कि उसे यह प्रश्न-पुस्तिका दूसरे कक्ष निरीक्षक निर्मल कुमार ने दी थी. उनकी योजना मोबाइल से प्रश्न-पत्र की फोटो खींचकर एआई के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने की थी. इसके बाद उन उत्तरों को मिनी पॉकेट प्रिंटर से निकालकर अनुपस्थित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भरने की साजिश रची गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब विद्यालय के ड्यूटी चार्ट और जिलाधिकारी कार्यालय से भेजी गई कक्ष निरीक्षकों की सूची का मिलान किया गया, तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आए. संदीप विश्वकर्मा और निर्मल कुमार, दोनों के ही नाम आधिकारिक सूची में नहीं थे. उनके पास मौजूद परिचय पत्रों पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर भी नहीं मिले. आरोपियों ने बताया कि उन्हें अखिलेश यादव नाम के व्यक्ति ने इस काम के लिए बुलाया और ड्यूटी पर लगवाया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों मुख्य आरोपियों संदीप कुमार विश्वकर्मा, निर्मल कुमार और अखिलेश सिंह यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक मोबाइल, एक मिनी पॉकेट प्रिंटर और सील्ड प्रश्न-पुस्तिका जब्त की गई है.

पुलिस ने दी यह जानकारी: एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि 53 केंद्रों में बीएनएसडी इंटर कालेज भी एक केंद्र बनाया गया है. यहां पहली पाली की परीक्षा तो ठीक संपन्न हुई, लेकिन दोपहर तीन से पांच बजे तक होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा में परीक्षक अखिलेश यादव की ड्यूटी लगी थी. परीक्षा शुरू होने से पांच मिनट पहले अखिलेश यादव ने अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र निकाले और निर्मल कुमार और संदीप चंद्र विश्वकर्मा को चाय के बहाने बुलवाकर प्रश्न पत्रों को केंद्र से बाहर ले जाने को कहा. दोनों परीक्षा कक्ष से बाथरूम तक लेकर पहुंचे तभी बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को उन पर शक हुआ. उनकी तलाशी ली गई तो प्रश्न पत्र उनके पास से बरामद हुए. स्टैटिक मजिस्ट्रेट बुलाकर तीनों को कर्नलगंज थाने भिजवाया गया. एडीसीपी ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक ललित बाजपेई ने मुकदमा कराया है.


फर्रुखाबाद में सेंटरों का निरीक्षण: जिलाधिकारी डॉ.अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जिले के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़, राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ तथा दुर्गा नारायण पी.जी. कॉलेज का भ्रमण किया. डीएम द्वारा परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हुए परीक्षा कक्षों, सीसीटीवी कंट्रोल रूम एवं स्ट्रांग रूम का जायजा लिया गया. सभी केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तथा सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से संचालित पाए गए.

ये भी पढ़ेंः बागपत में अजीबोगरीब परिणाम: 44 बेटियों के गणित में आए एक जैसे नंबर, यूपी बोर्ड की साख पर उठ रहे सवाल

Last Updated : April 26, 2026 at 9:15 AM IST

TAGGED:

यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026
यूपी होमगार्ड परीक्षा
FAKE ROOM INSPECTOR ARRESTED
KANPUR NEWS
UP HOME GUARD EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.