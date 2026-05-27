पुरुषोत्तम मास में मथुरा के मंदिरों में होली जैसा नजारा, लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालु
श्रद्धालु ठाकुर जी को रंग-गुलाल लगाकर, पिचकारी से रंग में सराबोर हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:43 PM IST
मथुरा: पुरुषोत्तम अधिक मास में नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में परंपरागत होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस उत्सव में ब्रजमंडल एक बार फिर फागुन के रंगों में सराबोर नजर आया. बता दें, पुरुषोत्तम मास के महीने में मंदिरों में विशेष आयोजन होली, दिवाली त्यौहार जैसा माहौल बन जाता है.
पुरुषोत्तम मास में त्योहारों का नजारा: पुष्टिमार्ग संप्रदाय शहर के द्वारकाधीश मंदिर में आज एकादशी के दिन बाल स्वरूप में विराजमान ठाकुर जी के साथ, पिचकारी से होली खेली गई.
नंदगांव में भी होली का नजारा: नंद गांव के नंद भवन में कृष्ण-बलराम मंदिर में पुरुषोत्तम मास के दिनों में होली खेली जा रही है. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी होली का अद्भुत आनंद ले रहे हैं. श्रद्धालु ठाकुर जी को रंग-गुलाल लगाकर, पिचकारी से रंग में सराबोर हो गए हैं.
मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़: अधिक मास के महीने में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और गोकुल के मंदिरों में दर्शन करने के लिए हो रहा है. गोवर्धन गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के लिए यहां श्रद्धालुओं का सुबह से ही जमावड़ा लग जाता है.
यहां पर आयी श्रद्धालु आरती ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के महीने में नंद गांव के नंद बाबा मंदिर परिसर में होली का नजारा और होली खेलने को मिली है. इस बार होली में नहीं आ सके लेकिन अब होली का उत्साह और उमंग ठाकुर जी के प्रेम के साथ दोनों पा लिया है. यहां पर आकर बहुत खुशी मिल रही है.
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