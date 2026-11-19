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विश्व धरोहर सप्ताह: लखनऊ में सजी UP की विरासत, निःशुल्क देख सकते हैं दुर्लभ तस्वीरें

ऐतिहासिक विरासत की प्रदर्शनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: 19 से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को जनसामान्य तक पहुंचाना है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से गौतम बुद्ध केंद्रीय ग्रंथालय में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने किया. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किलों और पुरातात्विक स्थलों की तस्वीरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित किया गया है.