विश्व धरोहर सप्ताह: लखनऊ में सजी UP की विरासत, निःशुल्क देख सकते हैं दुर्लभ तस्वीरें
25 नवंबर तक विद्यार्थी, शोधार्थी और अन्य इच्छुक लोग प्रदर्शनी का निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:23 PM IST
लखनऊ: 19 से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को जनसामान्य तक पहुंचाना है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से गौतम बुद्ध केंद्रीय ग्रंथालय में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने किया. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किलों और पुरातात्विक स्थलों की तस्वीरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित किया गया है.
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशक रेनू द्विवेदी ने कुलपति को प्रदर्शनी में लगाई गई तस्वीरों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के साथ ही राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से कराए जा रहे संरक्षण और अनुरक्षण कार्यों के बारे में भी बताया. प्रदर्शनी में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है.
इस दौरान निदेशक रेनू द्विवेदी ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह 2026 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से प्रदेश के 27 जिलों में कुल 41 शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत के प्रति जागरूक करना है.
वहीं, कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को अपनी विरासत के बारे में जानकारी देना जरूरी है, ताकि उनमें ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरुकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके.
उद्घाटन अवसर पर विश्वविद्यालय के करीब 600 विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी को देखा. बताया गया कि 25 नवंबर तक विद्यार्थी, शोधार्थी और अन्य इच्छुक लोग यहां पहुंचकर प्रदर्शनी का निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे.
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