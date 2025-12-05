ETV Bharat / state

यूपी में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट; मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के पास बैरिकेडिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा

ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही नजर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती.

मथुरा के धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा.
मथुरा के धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 1:46 PM IST

मथुरा : सूबे के कई शहरों में अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के पास बैरिकेडिंग की गई है. यहां पुलिस की तैनाती की गई है. दोनों इलाकों को 2 जोन, 4 सुपर जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया है. सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है.

गुरुवार की देर रात वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला. वृंदावन के बांके बिहारी मंदि, प्रेम मंदिर समेत अन्य मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस मंदिरों के आसपास चेकिंग अभियान चला रही है. होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई.

आगरा-अलीगढ़ रेंज के पुलिसकर्मियों की भी तैनाती : जिले में आगरा-अलीगढ़ रेंज के पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है. पीएसी और आरएएफ की टीमें भी मुस्तैद हैं. सभी बड़े मंदिरों और मस्स्जिदों के पास सादे कपड़ों में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने ऐलान किया है कि हम 7 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में भव्य शोभा यात्रा और वाहन रैली निकालेंगे.

महानगर अध्यक्ष ने बताया कि शोभायात्रा में हजारों की संख्या में विहिप और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता शामिल होंगे. शोभायात्रा विभिन्न रास्तों से होकर निकाली जाएगी. प्रशासन से 6 दिसंबर को इस कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के कारण 7 दिसंबर को आयोजन का निर्णय लेना पड़ा.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है. इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं की चेकिंग कराई जा रही है. जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया था. दो समुदायों के लोग अपने-अपने स्तर से इस दिन को याद करते हैं. कोई अनहोनी न हो, इसलिए हर साल इस मौके पर पूरे सूबे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है.

