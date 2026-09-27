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पीढ़ियों बाद ऐसी बारिश!, 72 घंटों की बरसात से यूपी में जानमाल का भारी नुकसान, बच्चे समेत 6 की मौत

लखनऊः यूपी में तूफानी बारिश आफत बनकर टूटी है. जानमाल के भारी नुकसान के साथ ही लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई जगह पेड़ गिरे तो कई जगह जर्जर और पुरानी इमारतों के साथ ही कच्चे मकान ढह गए. सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ है. मैनपुरी में मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. बीते 24 घंटे में बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई जगह मकान और पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए. बीते 24 घंटों में शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, कानपुर में सितंबर में एक दिन में हुई बारिश का कई बरस पुराना रिकार्ड टूट गया है. इस वजह से इसे पीढ़ियों बाद सितंबर में ऐसी बारिश कहा जा रहा है. हालांकि रविवार को कई जिलों में बारिश के थमने से लोगों ने राहत की सांस ली.

मैनपुरी में दीवार गिरने से एक की मौत

मैनपुरी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम सीतारामपुर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय पुलिस के मुताबिक बारिश के चलते एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया. गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दीवार गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर दन्नाहार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

बरेली में ढहा मकान. (etv bharat)





बरेली में कच्चे मकान की खपरैल गिरने से महिला की मौत

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोरा लोकनाथपुर में आज सुबह कच्चे मकान की खपरैल अचानक भरभराकर गिर गई. परिजनों के मुताबिक इसके चलते फूला देवी और उनके जेठ का बेटा सोमपाल मलबे में दब गए. फूला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका जेठ का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.





फतेहपुर में कई कच्चे मकान जमींदोज

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पिछले दो दिनों में जारी भीषण बारिश के कारण कई मकान जमीनदोज हो गए. फतेहपुर के खागा के गोपालपुर में सुबह 5:00 बजे मकान गिरने से 8 वर्षीय मासूम आनंद सिंह की मौत हो गई वहीं उनका 11 वर्षीय भाई गुड्डू गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा हथगांव, असोथर, हुसैनगंज और गाजीपुर में भी मकान गिरने से कई परिवारों की गृहस्थी मलबे में दब गई. लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के मन में दहशत फैली हुई है.



बकेवर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया किसान

शनिवार को फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में खेत गए किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.