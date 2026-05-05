UP Heavy Rain Alert; 60 जिलों में गरज-चमक संग तेज बारिश, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या में ओले-आंधी की संभावना
एक बार फिर बांदा सबसे गर्म जिला रहा, मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 9:55 AM IST
लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटो के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे तो कहीं-कहीं पर आंधी भी आई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी.
बाराबंकी में सबसे अधिक बारिश: सोमवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सबसे अधिक 53 मिली मीटर बारिश हुई. इसके अलावा लखनऊ में 15 मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी में 38, गोरखपुर में 41.4, बलिया में 16, बहराइच में 40, आजमगढ़ में 31 मिली मीटर बारिश हुई. इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई.
ओले गिरने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी.
इन जिलों में बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनीं: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी.
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह 8 बजे अचानक मौसम में करवट ली. सुबह 9 बजे घनघोर अंधेरा छा गया और अचानक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने लगी. साथ ही साथ चौकीदार बारिश भी शुरू हो गई. बारिश का सिलसिला आधे घंटे तक चला इस दौरान लखनऊ में 15 मिली मीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के दौरान सड़कों और गलियों में जल भराव हो गया, कई जगहों के नाले उफना गए तेज बारिश और आंधी से दीवार गिरने से लखनऊ में 2 युवकों की मौत हो गई.
बांदा सबसे गर्म: सोमवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के साथ ही कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है. तेज रफ्तार हवा के साथ-साथ बिजली भी गिर सकती है. मौसम का यह सिलसिला आगामी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा.
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