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यूपी में मानसून का टॉप गियर; 49 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

जानिए किन जिलों में आज गिर सकती बिजली और तेज बारिश की भी संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी लगातार बारिश का दौर जारी है. बता दें कि 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादा इलाकों में मौसम ड्राई रहा. 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में आगामी 48 घंटों तक बादल गरजने बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की सम्भावना है, उसके बाद इसमें उत्तरोत्तर कमी आने की सम्भावना है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 16 प्रतिशत अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.9 मिली मीटर के सापेक्ष 0.1 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 96% कम है. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)