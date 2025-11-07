ETV Bharat / state

सरकारी डॉक्टर अगर लिखेंगे बाहरी और महंगी दवाई तो होंगे सस्पेंड; स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सरकारी डॉक्टरों के लिए जारी की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: कई बार सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में बैठे डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिख देते हैं, जो काफी महंगी होती हैं और आम जनमानस के बजट के बाहर भी होती हैं. जिला अस्पतालों में ज्यादातर ऐसे मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होते हैं.

ऐसे व्यक्ति को अगर 15 दिन की दवाई ढाई से 3 हजार में खरीदनी पड़ जाए तो उनका बजट बिगड़ जाता है. लेकिन, अब सरकारी जिला अस्पतालों में चिकित्सक बाहर की महंगी दवाई नहीं लिख सकेंगे. अगर कोई डॉक्टर पर्चे पर बाहर की दवाई लिखता है और इसकी शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई होगी.

शासन की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीज को महंगी दवाई नहीं लिखी जाएंगी. यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया और उसकी शिकायत हुई तो उसे निलंबित किया जाएगा. इसके अलावा अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे.

सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन की ओर से भेजी जाने वाली करीब 200 से अधिक दवाएं उपलब्ध रहती हैं. इसके अलावा जेनेरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र हैं. डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में मौजूद दवाएं और जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश है, लेकिन कई जगह डॉक्टर सरकारी पर्चे पर अस्पताल की कुछ दवाएं लिखने के साथ अलग से सादी पर्ची पर ब्रांडेड दवाएं भी लिख देते हैं.

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने चेतावनी दी है कि सादी पर्ची पर दवा लिखी मिली तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई होगी. जो दोषी डॉक्टर है, उस पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे.