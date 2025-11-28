लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में रैन बसेरे तैयार; KGMU ट्रॉमा सेंटर में परेशान हो रहे तीमारदार
लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहां पर रैन बसेरे की सुविधा हमेशा रहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 4:33 PM IST
लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में रैन बसेरे की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर और लोकबंधु अस्पतालों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है. हालांकि KGMU में रैन बसेरा नहीं है. तीमारदारों को ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पांडे ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए सिविल अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं हैं. यहां 30 बेड का रैन बसेरा बनाया गया है. इसमें महिला और पुरुष का अलग-अलग कमरे हैं. गीजर की व्यवस्था भी है, ताकि मरीजों को गर्म पानी मिल सके.
सर्दी बढ़ेगी तो अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही रूम हीटर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे यहां यूपी के कई जिलों से रेफर होकर मरीज आते हैं. उनके तीमारदारों के लिए रैन बसेरा ही सहारा होता है. यही वजह है, कि यहां का रैन बसेरा पूरे वर्ष चलता रहता है.
लोकबंधु में 35 बेड: लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहां पर रैन बसेरे की सुविधा हमेशा रहती है. सर्दी से बचाव के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं. गीजर का पानी मरीजों को मिल रहा है.
कंबल, बिस्तर सब कुछ उपलब्ध है. रूम हीटर लगा है. आग जलाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है. हालांक अभी अलाव की जरुरत नहीं है. ज्यादा सर्दी होगी तब अलाव भी जलाया जाएगा. लोकबंधु में 35 बेड का रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है.
बलरामपुर में रैन बसेरा: बलरामपुर अस्पताल के एमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि हमारे यहां पर रैन बसेरे के लिए पूरी बिल्डिंग बनाई गई है. यहां पर गर्मियों में कूलर की व्यवस्था की जाती है. वहीं, सर्दियों में रूम हीटर और कंबल, बिस्तर की व्यवस्था की जाती है. रैन बसेरे के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, जहां पर 40 से 45 बेड लगाए गए हैं. चारों तरफ से कॉरिडोर को बंद किया गया है.
यहां नहीं हुई व्यवस्था: केजीएमयू में तीमारदारों को ठंड से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं. ट्रॉमा सेंटर में तो रैन बसेरा को ध्वस्त कर दिया गया है. ऐसे में तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में एक रैन बसेरा था, जिसे कुछ दिन पहले गिरा दिया गया.
यहां डायग्नोस्टिक सेंटर और पेशेंट यूटिलिटी सेंटर बनाया जाएगा. गोंडा से आए तीमारदार सतीश कुमार बुखार की चपेट में आ गए हैं. उनका भाई ट्रॉमा में भर्ती है. सहारनपुर के रहमान के बेटे का इलाज ट्रॉमा में चल रहा है. ठंड की वजह से रहमान को सर्दी-जुकाम और संक्रमण हो गया है.
केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मरीज यहां पर प्रदेश भर से इलाज करने के लिए रोजाना 10, 000 मरीज आते हैं. ऐसे में तीमारदारों की संख्या भी अधिक होती है. प्रशासन की ओर से फेस टू में रैन बसेरा बनाया जा रहा है. जल्द ही वह तैयार कर लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी जेल में कैदी ने लगाई फांसी; परिजनों का हंगामा, थाना प्रभारी पर रिश्वत और मारपीट का आरोप