लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में रैन बसेरे तैयार; KGMU ट्रॉमा सेंटर में परेशान हो रहे तीमारदार

लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में रैन बसेरे तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में रैन बसेरे की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर और लोकबंधु अस्पतालों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है. हालांकि KGMU में रैन बसेरा नहीं है. तीमारदारों को ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पांडे ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए सिविल अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं हैं. यहां 30 बेड का रैन बसेरा बनाया गया है. इसमें महिला और पुरुष का अलग-अलग कमरे हैं. गीजर की व्यवस्था भी है, ताकि मरीजों को गर्म पानी मिल सके. सर्दी बढ़ेगी तो अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही रूम हीटर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे यहां यूपी के कई जिलों से रेफर होकर मरीज आते हैं. उनके तीमारदारों के लिए रैन बसेरा ही सहारा होता है. यही वजह है, कि यहां का रैन बसेरा पूरे वर्ष चलता रहता है. लोकबंधु में 35 बेड: लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहां पर रैन बसेरे की सुविधा हमेशा रहती है. सर्दी से बचाव के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं. गीजर का पानी मरीजों को मिल रहा है. कंबल, बिस्तर सब कुछ उपलब्ध है. रूम हीटर लगा है. आग जलाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है. हालांक अभी अलाव की जरुरत नहीं है. ज्यादा सर्दी होगी तब अलाव भी जलाया जाएगा. लोकबंधु में 35 बेड का रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है.