यूपी के मरीजों को राहत, हेल्थ ATM से लेकर डेंटल क्लीनिक तक सब होंगे चकाचक, योगी सरकार के बड़े फैसले
एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए 25 करोड़ जारी, कानपुर मेडिकल कॉलेज को भी मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:39 AM IST
लखनऊ : यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर कदम उठाया है. इस बार हेल्थ एटीएम से लेकर डेंटल क्लीनिक के संचालन को लेकर सरकार ने खास रणनीति तैयार की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
हेल्थ एटीएम ऐसे संचालित होंगे: हेल्थ एटीएम को और बेहतर तरीके से संचालन होगा. हेल्थ एटीएम के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसकी स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. हेल्थ एटीएम में लोगों की पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर समेत दूसरी जांचें होगी. अस्पतालों में जांच के लिए मरीजों का दबाव भी कम होगा. एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से हेल्थ एटीएम की निगरानी हो सकेगी. इससे मरीजों को बेहतर जांच की सुविधाएं मिल सकेंगी.
इस जिले में डेंटल का आधुनिक इलाज: प्रेस विज्ञप्ति के जरिए डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी कि हरदोई के हरपाल केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दांतों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक तरीके से इलाज होगा. इसके लिए आधुनिक डेंटल चेयर एवं डेंटल, एक्स-रे मशीन की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 5,82,400 रुपये की वित्तीय स्वीकृत दी गई है.
कानपुर के लिए भी बजट मंजूर: कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत बर्न यूनिट भवन को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. करीब 29.28 लाख रुपये की लागत से ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाएगी.
पोस्टमार्टम हाउस होंगे अपग्रेड: यूपी के सात जिलों में पोस्टमार्टम हाउस अपग्रेड किए जाएंगे. इसमें कन्नौज, बस्ती, अमरोहा, सुल्तानपुर, बलिया, बुलन्दशहर और अयोध्या शामिल है. यहां आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस संचालन के लिए उच्च स्तर के उपकरणों को स्थापित किया जाएगा. इसके लिए लगभग 2.75 करोड़ रुपए के बजट को योगी सरकार ने मंजूर किया है.