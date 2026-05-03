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हाथरस में पशु-पक्षियों के पीने के लिए 101 पानी की टंकियों की व्यवस्था, गर्मी से मिलेगी राहत

हाथरस में पशु-पक्षियों के पानी पीने के लिए की गई खास व्यवस्था. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की हाथरस इकाई ने शनिवार को भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों के लिए जल संकट को देखते हुए तालाब चौराहा पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, गौमाता और प्रभु श्रीराम के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया.

जिलाधिकारी अतुल वत्स कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे. पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा विशिष्ट अथित रहे. कार्यक्रम के दौरान डीएम अतुल वत्स ने कहा कि भीषण गर्मी के चलते पशु-पक्षियों और गौवंश के लिए पेयजल की व्यवस्था करना पुण्य और मानवीय कार्य है. जल संरक्षण, जीव-जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां, नाद समाज में सेवा, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का संदेश देंगी.

डीएम ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए, पशु-पक्षियों के लिए जल उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है. इस प्रकार के सामाजिक और जनहितकारी कार्यों में सभी नागरिकों को बढ़-चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए. उन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया.