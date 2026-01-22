ETV Bharat / state

दुनिया में सबसे अधिक यूपी में सड़क हादसों में मौतें; डराने वाले हैं IRTE के आंकड़े

हैरान करने वाले आंकड़े: डॉ. रोहित बालूजा के मुताबिक, यूपी में नए एक्सप्रेस वे बने हैं. यह सिर्फ 0.6% हैं, लेकिन इनमें मरने वाले सात प्रतिशत लोग हैं. नेशनल हाईवे चार प्रतिशत हैं, लेकिन मरने वाले 30% हैं. स्टेट हाईवे दो प्रतिशत हैं और मरने वाले 25% हैं. कुल मिलाकर अगर सात प्रतिशत ही हाईवेज लें तो इनमें 61 प्रतिशत लोग मरते हैं. कहते हैं, विश्व में वैसे तो 204 देश हैं, लेकिन उनमें 195 मुल्कों को संयुक्त राष्ट्र की सहमति मिली है. उन 195 मुल्कों में से 170 ऐसे हैं, जिनमें 24000 से कम मौतें होती हैं. जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत ही नहीं, 170 मुल्कों से ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं, जो रिकॉर्ड है.

मौतों के मामलों में यूपी नंबर वन: IRTE के मुताबिक, विश्व के दुर्घटना में मरने वाले 24 प्रतिशत लोग भारत के हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 475 लोग मरते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के मुताबिक 820 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं. जबकि, 26 लाख लोग प्रतिवर्ष घायल होते हैं. सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा मानते हैं. अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की सड़कें लगभग चार लाख 50 हजार किलोमीटर की हैं, लेकिन 24000 लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं.

सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें ड्राइवरों के काम के घंटे निर्धारित करने, प्रशिक्षित व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, ज्यादा से ज्यादा एनफोर्समेंट करने, गाड़ियों की फिटनेस पर ध्यान देने और सड़कों को बेहतर करने जैसे विषय शामिल हैं. परिवहन विभाग एनएचएआई, यूपीडा और पीडब्ल्यूडी के साथ इस पर रणनीति बनाएगा.

लखनऊ(अखिलेश्वर पाण्डे): शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो, जब यूपी में कोई बड़ा हादसा न बीतता हो. कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं, जिसमें पूरा परिवार ही मौत के आगोश में सो गया. हादसों में हुईं मौतों के मामलों में यूपी पूरी दुनिया के 170 देशों को पीछे छोड़ता है. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन (IRTE) के डायरेक्टर डॉ. रोहित बालूजा के मुताबिक, यूपी में हर साल करीब 24 हजार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. प्रतिदिन हुई मौतों के लिहाज से देखें तो यह संख्या 65 के आसपास आती है. डॉ. बालूजा ने इन हादसों के कारणों पर मंथन किया है. साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों को कई सुझाव दिए हैं.

हादसों में तमिलनाडु नंबर वन.

सबसे ज्यादा हादसे तमिलनाडु में: डॉ. रोहित बालूजा बताते हैं, भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. मौत के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है. तमिलनाडु में हादसों की संख्या 14% के करीब, मध्य प्रदेश में 11.8 फीसदी, केरल में 9.5% और उत्तर प्रदेश में नौ प्रतिशत है, लेकिन मौत के मामले में उत्तर प्रदेश लगभग 14%, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आते हैं.

यूपी के इन 20 जिलों में सबसे ज्यादा हादसे: उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं, जहां कुल हादसों का 20 प्रतिशत है. इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर, उन्नाव, हरदोई, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, फतेहपुर, सीतापुर, गोरखपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, जौनपुर, बदायूं, फिरोजाबाद व आजमगढ़ हैं. साल 2023 में प्रदेश में 44,534 सड़क दुर्घटनाओं में 23,652 मौतें हुई थीं. इन 20 जिलों में ही 19,676 दुर्घटनाएं और 9,683 मौतें हुई थीं. साल 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाओं में 24,118 मौतें हुई थीं, उनमें 20 जिलों में 20,700 दुर्घटनाएं और 10,092 मौतें हो गई थीं.

मौतों में यूपी नंबर वन.

दोपहिया वाहन चालक ज्यादा शिकार : डॉ. रोहित बालूजा के मुताबिक, सड़क हादसों में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक मरते हैं. इनकी संख्या 33% से 40% है. सारा दोष गाड़ी चालक को दे दिया जाता है. 90% दोष गाड़ी चालकों पर डाला जाता है, लेकिन सड़कों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है. उन्हें एक प्रतिशत भी दोषी नहीं माना जाता है, जबकि हकीकत ये है कि 33 प्रतिशत मौतें खराब सड़कों की वजह से ही होती हैं.

हादसे रोकने के उपाय : डॉ. रोहित सवाल उठाते हैं, जब हमारे हाथ में हमारी सड़कें हैं, एनफोर्समेंट है, ड्राइवर लाइसेंसिंग हैं तो फिर मौतें ज्यादा क्यों हो रही हैं? इतनी मौतें नहीं होनी चाहिए. ऐसे मुल्क ऐसे भी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा संख्या में लोग हैं, वहां पर मौतें कम होती हैं. कहना है कि मौतें इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि उल्लंघन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. जब उल्लंघन कम करेंगे तो मौतें जरूर घटेंगी. हमें एक सिस्टम बनाना है. भारत में पुलिस का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक नहीं है. आज 90% ड्राइवर को ब्लेम करते हैं. हमारे जितने भी बाकी नियम बनते हैं, वह उसी हिसाब से बनते हैं. ड्राइवर के ऊपर ही बनते हैं. हर चीज को ड्राइवर पर डालना ठीक नहीं है. ड्राइवर ही उल्लंघन करता है, ड्राइवर ही गलती करता है, भारी गाड़ी का ड्राइवर ही दोषी है, यह नहीं करना चाहिए. सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नियम बनाने चाहिए.

डराते हैं हादसों के आंकड़ा.

पेडेस्ट्रियन को मिले राइट ऑफ वे: डॉ. रोहित बालूजा का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पेडेस्ट्रियन को राइट ऑफ वे मिलना चाहिए. जैसा कई देशों में होता है. अगर पेडेस्ट्रियन लाइन पर पैर रखते हैं तो नियम है कि गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. फुटपाथ पर अतिक्रमण है तो पेडेस्ट्रियन को वे ऑफ राइट मिलता ही नहीं. सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यह करना होगा. सड़कें उसी अनुसार बनानी होगी. सड़कें दोपहिया वाहनों को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए क्योंकि 70% यहां दोपहिया हैं. अगर दोपहिया वाहनों की मेजोरिटी है तो सड़कें भी दोपहिया के मुताबिक ही बननी चाहिए. उस पर चारपहिया वाहन नहीं चलना चाहिए.

कौन हैं डॉ रोहित बालूजा : इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के डायरेक्टर डॉ. रोहित बालूजा संयुक्त राष्ट्र में साल 2004 से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. जब संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा को जनरल असेंबली में लिया तो उन्हें इनवाइट किया गया. तब से लेकर 21 वर्ष हो चुके हैं, वे भारत को संयुक्त राष्ट्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र ने भारत से लेकर फिलिपींस तक 16 देशों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं.

क्या कहते हैं परिवहन मंत्री : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस बाबत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है. यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का छठा देश उत्तर प्रदेश हो सकता है. 170 पर मत जाइए, उत्तर प्रदेश को देखिए बहुत बड़ा स्टेट है. यहां की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है. बहुत सारे देशों की आबादी को मिलाकर उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं होगी. यहां गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा है. सड़कें ज्यादा हैं तो दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर ज्यादा होती हैं. पापुलेशन और गाड़ियों पर ध्यान देंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश बहुत पीछे नजर आएगा, लेकिन फिर भी हम दुर्घटनाओं को 50% कम करने की कोशिश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का जो अगला एग्जाम होगा, उसमें यहां से एआरटीओ रोड सेफ्टी के पद पर भर्ती के लिए भेजा गया है. उसमें से 18 एआरटीओ सड़क सुरक्षा का पद मिलेगा और 18 अपनी तरफ से प्रमोशन करके भरेंगे. इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं को रोकेंगे.

