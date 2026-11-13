ETV Bharat / state

एनईपी के पांचों व्यावसायिक कौशल मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, 2 लाख छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण

सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के सभी पांचों कौशल विकास मानकों को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. वहीं, प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का दायरा बढ़ा दिया है. इसके तहत अब विद्यार्थियों को तकनीकी और डिजिटल कौशल के साथ वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.





व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट प्रवीण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास के दो नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं. जिससे विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय प्रबंधन और अपना व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी जानकारी मिलेगी.