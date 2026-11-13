एनईपी के पांचों व्यावसायिक कौशल मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, 2 लाख छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण
मिशन निदेशक पुलकित खरे के मुताबिक, योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:32 PM IST
लखनऊ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के सभी पांचों कौशल विकास मानकों को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. वहीं, प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का दायरा बढ़ा दिया है. इसके तहत अब विद्यार्थियों को तकनीकी और डिजिटल कौशल के साथ वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट प्रवीण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास के दो नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं. जिससे विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय प्रबंधन और अपना व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी जानकारी मिलेगी.
पांच प्रमुख मानक निर्धारित : उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही व्यावहारिक कौशल सिखाने पर जोर दिया गया है. इसके तहत पांच प्रमुख मानक निर्धारित किए गए हैं. इनमें तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल, एआई एवं डिजिटल कौशल, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को 180 घंटे का तकनीकी कौशल, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था. लेकिन अब इसमें दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी शामिल किया गया है. इस तरह विद्यार्थी पांचों निर्धारित कौशल मानकों के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे.
भविष्य के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे : मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही विद्यार्थियों को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने से उनके भविष्य के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. वित्तीय और उद्यमिता कौशल की जानकारी से विद्यार्थी भविष्य में नौकरी तलाशने वाले बनने के बजाय रोजगार देने वाले यानी 'जॉब क्रिएटर' बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.
कक्षा 9 से 12 तक के छात्र होंगे प्रशिक्षित : मिशन निदेशक पुलकित खरे के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है. इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं. विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
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