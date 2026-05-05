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बागपत: यमुना खादर में यूपी-हरियाणा सीमा विवाद पर लगेगा विराम, पिलर लगाने का ठेका जारी, इस दिन से शुरू होगा काम

49 गांवों के किसानों के बीच जारी 'कोल्ड वॉर' का अब हमेशा के लिए अंत होगा.

यूपी-हरियाणा सीमा विवाद पर लगेगा विराम
यूपी-हरियाणा सीमा विवाद पर लगेगा विराम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
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बागपत: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना की लहरों में पिछले 50 सालों से बह रहे किसानों के खून और जमीनी जंग पर अब पूर्णविराम लगने जा रहा है, दशकों पुराने सीमा विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बाउंड्री पिलर लगाने का 'मास्टर प्लान' तैयार कया था. जिसका टेंडर प्रक्रिया 4500 हेक्टेयर जमीन पर, सर्वे ऑफ इंडिया की निगहबानी पूरी हो चुकी है, जल्द ही यमुना खादर के दुर्गम इलाकों में पिलर गाड़ने का काम शुरू होगा, जिससे 49 गांवों के किसानों के बीच जारी 'कोल्ड वॉर' का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा.


सीमा पर पिलर गाड़ने के लिए सोमवार को बुलंदशहर के अधीक्षण अभियंता की निगरानी में फाइनल टेंडर खोला गया था, कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सात ठेकेदारों में से सहारनपुर की एक फर्म ने सबसे कम दर पर टेंडर लिया. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को वर्कऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद धरातल पर काम शुरू हो जाएगा.


यह पूरी प्रक्रिया सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की सीधी निगरानी में संपन्न होगी. गौरतलब है कि हरियाणा अपने हिस्से के पिलर पहले ही लगा चुका है, लेकिन बजट के अभाव में यूपी का काम लटका हुआ था. मार्च में शासन द्वारा 11.14 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट जारी होने के बाद अब बागपत प्रशासन ने भी कमर कस ली है. यमुना खादर के दुर्गम इलाकों में जल्द पिलरों की स्थापना करेगी.


विवाद की जड़ में बागपत के 27 और हरियाणा सोनीपत-पानीपत के 22 गांवों की लगभग 4,500 हेक्टेयर जमीनें हैं, इनमें अकेले बागपत की 2,850 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि शामिल है, जिस पर मालिकाना हक को लेकर अक्सर दोनों राज्यों के किसान आमने-सामने आ जाते हैं.

सालों से जारी इस 'कोल्ड वार' ने कई बार हिंसक रूप लिया है. अब बाउंड्री पिलर लगने से सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी, जिससे न केवल पुलिस और राजस्व विभाग की सिरदर्दी कम होगी, बल्कि अन्नदाताओं को भी अपनी जमीन पर शांति से खेती करने का हक मिल सकेगा.

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Last Updated : May 5, 2026 at 8:41 PM IST

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