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200 किलो नकली टोमेटो सॉस सीज, खतरनाक केमिकल कलर, एसिड से मिलावट

हापुड़ में खतरनाक कैमिकल कलर और एसिड से तैयार हो रही थी नकली टोमेटो सॉस ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने घर में चल रही नकली टोमेटो सॉस फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की. छापे के दौरान केमिकल कलर और एसिड से टोमेटो सॉस तैयार होते देख अधिकारियों के होश उड़ गए. अधिकारियों ने करीब 200 लीटर टोमेटो सॉस को तुरंत सीज कर दिया और सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं. सुनील कुमार (खाद्य एवं औषधि प्रशासन सहायक आयुक्त) (Video Credit; ETV Bharat) मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला पन्नापूरी का है. मोहल्ला पन्नापूरी निवासी सोनू अपने मकान में ही नकली टोमेटो सॉस की फैक्ट्री चला रहा था और नकली टोमेटो सॉस तैयार कर आसपास एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई कर रहा था. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम को नकली टोमेटो सॉस तैयार कर एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करने की सूचना मिल रही थी. सूचना पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मोहल्ला पन्नापुरी के मकान में छापा मारा. छापेमारी के दौरान नकली टोमेटो सॉस देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए.