हमीरपुर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंदा, तीनों की मौके पर मौत

ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के लिए सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की.

हमीरपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंदा
Published : November 7, 2025 at 4:58 PM IST

हमीरपुर: जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज़ रफ्तार डीसीएम और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में बाइक सवार 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मृतकों की पहचान ब्रम्हान (33), कल्लू (20) और राकेश (19) के रूप में हुई है, जो सदर क्षेत्र के नौहाई के पास के रहने वाले बताए जा रहे हैं. तीनों युवक मजदूरी करते थे और शुक्रवार को राठ में एक परिचित के यहां लकड़ी के काम के सिलसिले में आए. काम न मिलने पर वे बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी. उसके बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने राठ पनवाड़ी मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. गुस्साई भीड़ ने डीसीएम में तोड़फोड़ भी की.

सूचना पर राठ कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अमित सिंह पुलिस बल के साथ और इसके बाद राठ के एसडीएम अभिमन्यु कुमार और सीओ राजीव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और सरकारी सहायता की संस्तुति का भरोसा दिलाया. ग्रामीणों ने मांग की कि एक मृतक की दो बेटी हैं, परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है. सरकार से तुरंत मुआवजा मुहैया कराया जाए.

राठ कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अमित सिंह ने बताया, हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे का है. डीसीएम और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई. डीसीएम को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. भीड़ को शांत कर जाम खुलवाया जा रहा है. डीसीएम चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया.

