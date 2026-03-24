हज 2026: यूपी हज कमेटी ने जारी किया दिशा-निर्देश, जानें पूरी डिटेल
2026 हज यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 8:00 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी ने मंगलवार को हज-2026 को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है. हज कमेटी के अनुसार, इस वर्ष हज यात्रा के लिए चयनित यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शेष राशि जमा करनी होगी.
कमेटी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, हज यात्रियों को पहले जमा की गई राशि के अतिरिक्त अब लगभग ₹2,77,300 की दूसरी किस्त जमा करानी होगी. यह भुगतान 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से हज कमेटी के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है.
विभिन्न शहरों के अनुसार जमा किए जाने वाले राशी
दिल्ली: ₹3,46,600
लखनऊ: ₹3,52,550
मुंबई: ₹3,40,250
अहमदाबाद: ₹3,33,200
हैदराबाद: ₹3,43,350
इनमें से पहले जमा की गई राशि घटाने के बाद शेष रकम यात्रियों को जमा करनी होगी.
क्या-क्या सुविधाएं शामिल
कमेटी के अनुसार इस शुल्क में हवाई यात्रा, सऊदी अरब में ठहरने की व्यवस्था, भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाएं दी जाएंगी. इसके अलावा, यात्रियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का भी पालन करना होगा.
जरूरी निर्देश
निर्धारित तिथि तक भुगतान करना अनिवार्य.
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही शुल्क जमा करें.
किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें.
यात्रा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताएं पूरी करें.
समिति ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर चयन निरस्त भी किया जा सकता है.
हज यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी यात्रियों से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
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