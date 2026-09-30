यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास; गांव सिरसा में जीत का जश्न, दादी बोलीं- "बहुत खुशी है"
गुलवीर ने मंगलवार को 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 9:33 PM IST
अलीगढ़ : जापान में आयोजित एशियाई खेलों में अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने एक बार फिर देश और जिले का नाम रोशन कर दिया. मंगलवार को गुलवीर ने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर एशियाड में पदकों की हैट्रिक पूरी कर ली. इससे पहले वह 10 हजार मीटर और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं. एक ही एशियाई खेलों में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले गुलवीर पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अलीगढ़ के गांव सिरसा में खुशी की लहर दौड़ गई.
गुलवीर के पदक जीतते ही परिवार में जश्न शुरू हो गया. गांव में मिठाई बांटी गईं और लोग एक-दूसरे को बधाई देने लगे. गुलवीर के पिता पप्पू सिंह बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि परिवार को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन गुलवीर ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक जीतकर परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
A historic feat by Naib Subedar Gulveer Singh!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 29, 2026
Congratulations to the proud son of Aligarh, Uttar Pradesh, on winning the Bronze Medal in the Men’s 5000m at the Asian Games 2026 with a timing of 13:32.75.
With this, Gulveer Singh becomes the first Indian man to win three…
पिता पप्पू सिंह ने बताया कि बेटे की जीत से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और अलीगढ़ में लड्डू बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुलवीर अभी और मेहनत करेगा और अगली बार गोल्ड मेडल जीतकर लौटेगा. परिवार को भरोसा है कि गुलवीर आने वाले मुकाबलों में देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा.
गुलवीर की दादी गेंदा देवी (100) भी पोते की कामयाबी से बेहद भावुक हैं. उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह इस खुशी में शामिल होकर नाच नहीं सकीं. उन्होंने कहा कि बीमार पड़ गई, नहीं तो नाचती-डांस करती. नाती ने नाम बहुत ऊपर कर दिया है. उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है.
एशियन गेम्स-2026 की पुरुष 5000 मीटर स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने पर अलीगढ़ के सपूत एवं भारतीय सेना में नायब सूबेदार श्री गुलवीर सिंह जी को हार्दिक बधाई!— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) September 29, 2026
आपकी इस शानदार उपलब्धि ने उत्तर प्रदेशवासियों का मान बढ़ाने के साथ-साथ देश को भी गौरवान्वित किया है।… pic.twitter.com/2ZbvCIJRsU
गुलवीर के भाई नरेश ने भी उनकी जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि परिवार के लिए यह बेहद गर्व और खुशी का पल है. गुलवीर की लगातार सफलता ने परिवार बल्कि पूरे सिरसा गांव और अलीगढ़ को गौरवान्वित किया है. उनकी इस उपलब्धि के बाद अब परिवार और गांव वालों की निगाहें उनके अगले लक्ष्य पर हैं. परिजनों को उम्मीद है कि मेहनत और लगन के दम पर गुलवीर आने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचेंगे.
यह भी पढ़ें : यूपी के गुलवीर सिंह ने ग्लास्गो में रचा इतिहास; परिवार और ग्रामीणों ने मनाया जश्न, मां लक्ष्मी बोलीं- "बहुत खुशी हो रही है"