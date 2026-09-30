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यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास; गांव सिरसा में जीत का जश्न, दादी बोलीं- "बहुत खुशी है"

गुलवीर ने मंगलवार को 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता.

यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास
यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:33 PM IST

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अलीगढ़ : जापान में आयोजित एशियाई खेलों में अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने एक बार फिर देश और जिले का नाम रोशन कर दिया. मंगलवार को गुलवीर ने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर एशियाड में पदकों की हैट्रिक पूरी कर ली. इससे पहले वह 10 हजार मीटर और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं. एक ही एशियाई खेलों में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले गुलवीर पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अलीगढ़ के गांव सिरसा में खुशी की लहर दौड़ गई.

गांव सिरसा में जीत का जश्न (Video credit: ETV Bharat)

गुलवीर के पदक जीतते ही परिवार में जश्न शुरू हो गया. गांव में मिठाई बांटी गईं और लोग एक-दूसरे को बधाई देने लगे. गुलवीर के पिता पप्पू सिंह बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि परिवार को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन गुलवीर ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक जीतकर परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

पिता पप्पू सिंह ने बताया कि बेटे की जीत से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और अलीगढ़ में लड्डू बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुलवीर अभी और मेहनत करेगा और अगली बार गोल्ड मेडल जीतकर लौटेगा. परिवार को भरोसा है कि गुलवीर आने वाले मुकाबलों में देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा.

गांव सिरसा में जीत का जश्न
गांव सिरसा में जीत का जश्न (Photo credit: ETV Bharat)

गुलवीर की दादी गेंदा देवी (100) भी पोते की कामयाबी से बेहद भावुक हैं. उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह इस खुशी में शामिल होकर नाच नहीं सकीं. उन्होंने कहा कि बीमार पड़ गई, नहीं तो नाचती-डांस करती. नाती ने नाम बहुत ऊपर कर दिया है. उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है.

गुलवीर के भाई नरेश ने भी उनकी जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि परिवार के लिए यह बेहद गर्व और खुशी का पल है. गुलवीर की लगातार सफलता ने परिवार बल्कि पूरे सिरसा गांव और अलीगढ़ को गौरवान्वित किया है. उनकी इस उपलब्धि के बाद अब परिवार और गांव वालों की निगाहें उनके अगले लक्ष्य पर हैं. परिजनों को उम्मीद है कि मेहनत और लगन के दम पर गुलवीर आने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचेंगे.


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