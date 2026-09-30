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यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास; गांव सिरसा में जीत का जश्न, दादी बोलीं- "बहुत खुशी है"

यूपी के गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : जापान में आयोजित एशियाई खेलों में अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने एक बार फिर देश और जिले का नाम रोशन कर दिया. मंगलवार को गुलवीर ने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर एशियाड में पदकों की हैट्रिक पूरी कर ली. इससे पहले वह 10 हजार मीटर और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं. एक ही एशियाई खेलों में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले गुलवीर पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अलीगढ़ के गांव सिरसा में खुशी की लहर दौड़ गई.



