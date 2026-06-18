उत्तर भारत का पहला ISO 9001 प्रमाणित थाना बना हरदोई, हाई-टेक हुई पुलिसिंग
हाई-टेक रिकॉर्ड रूम, महिला हेल्प डेस्क और ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब राज्य के सभी जीआरपी थानों को विकसित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:07 PM IST
लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने वाले उत्तर भारत के एकमात्र दो आईएसओ प्रमाणित राजकीय रेलवे पुलिस थाने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं. इन दोनों थानों ने पुलिसिंग और जनसेवा के क्षेत्र में ऐसे बेहतरीन और अनुकरणीय कार्य किए हैं, जिससे पूरे देश में उनका नाम रोशन हुआ है. गौरतलब है कि कुछ ही माह पहले जिस विशिष्ट जीआरपी थाने को प्रतिष्ठित आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है, वह हरदोई का जीआरपी थाना है.
उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित इस सुव्यवस्थित थाने को आधिकारिक तौर पर 'आइएसओ 9001' प्रमाणित थाना घोषित किया गया है.
'ऑपरेशन मुस्कान' में अव्वल रहा हरदोई: 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत लापता बच्चों की बरामदगी की त्वरित कार्रवाई, पुराने रिकॉर्ड्स के सुव्यवस्थित रखरखाव समेत उत्कृष्ट साफ-सफाई को लेकर हरदोई थाने को यह गौरव प्राप्त हुआ है. हरदोई थाना अब उत्तर भारत का पहला आइएसओ 9001 प्रमाणित जीआरपी थाना होने का अनूठा गौरव अपने नाम कर चुका है. इससे पहले साल 2012 में लखनऊ के ऐतिहासिक चारबाग जीआरपी थाना को भी आईएसओ प्रमाण पत्र मिलने का गौरव हासिल हुआ था. इतने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब हरदोई जीआरपी थाने को यह सर्टिफिकेट मिलने से पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों ने प्रदेश के अन्य थानों को भी इसी तर्ज पर काम करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है.
चारबाग GRP को 2012 में मिला था सम्मान: ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्थित राजकीय रेलवे पुलिस थाने को फरवरी 2012 में पहली बार ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था. यह वैश्विक प्रमाण पत्र थाने के बेहतर रख-रखाव, त्वरित केस निस्तारण और गुणवत्तापूर्ण यात्री सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने के लिए दिया गया था. यह सम्मान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महानिदेशक अतुल कुमार ने एक गरिमामयी समारोह में प्रदान किया था. चारबाग जीआरपी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर शरद प्रताप सिंह ने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान को विभाग की तरफ से स्वीकार किया था.
जनवरी में मिला था ISO सर्टिफिकेट: इसके बाद हरदोई के राजकीय रेलवे पुलिस थाने को इसी साल जनवरी में नया ISO प्रमाण-पत्र हासिल हुआ है. यह सर्वोच्च सम्मान थाने में मानकीकृत पुलिसिंग प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव और उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया. उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने खुद यह गौरवशाली प्रमाण-पत्र पुलिस टीम को प्रदान किया था. हरदोई जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार भाष्कर ने इस सम्मान को प्राप्त कर जिले का नाम बढ़ाया था.
महिला डेस्क से फरियादियों को बड़ी राहत: वर्तमान में इस प्रमाणित थाने में सभी महत्वपूर्ण फाइलों और केस डायरियों का रखरखाव पूरी तरह से व्यवस्थित और हाई-टेक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है. महिला फरियादियों की सुरक्षा, गोपनीयता और त्वरित जनसुनवाई के लिए यहाँ विशेष रूप से एक आधुनिक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है. थाने में आने वाली आम जनता और शिकायतकर्ताओं के बैठने के लिए उचित, स्वच्छ व आरामदायक व्यवस्था की गई है ताकि वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सकें. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की जनशिकायतों और विभागीय प्रक्रियाओं के विधिक समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा भी निर्धारित की गई है.
इन मानकों को पूरा करने पर मिलता है सर्टिफिकेट: वास्तव में किसी भी पुलिस थाने को ISO सर्टिफिकेट मिलना इस बात का सीधा प्रमाण है कि उसने पुलिसिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरी तरह से संतुष्ट किया है. इस वैश्विक सर्टिफिकेट के लिए मुख्य रूप से फाइलों को डिजिटल रूप में रखने का आधुनिक तरीका और फरियादियों की समस्याओं का तय समय के अंदर पारदर्शी निस्तारण देखा जाता है. इसके अलावा जनता के प्रति जवाबदेह कार्यशैली, थाने का पर्यावरण अनुकूल वातावरण, स्टेशन परिसर में ऊर्जा का संरक्षण और पुलिसकर्मियों का मधुर व्यवहार भी परखा जाता है. साल 1867 में स्थापित जीआरपी उत्तर प्रदेश वर्तमान में छह बड़े अनुभागों, 65 थानों और 89 अस्थायी चौकियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से काम कर रही है.
30 लाख यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा: उत्तर प्रदेश जीआरपी के कंधों पर रोजाना 3,031 से अधिक ट्रेनों, 1,550 रेलवे स्टेशनों और 30 लाख से अधिक रेल यात्रियों की सुरक्षा का भारी दायित्व है. रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए जीआरपी और RPF की संयुक्त गश्त, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी आधारित हाई-टेक निगरानी लगातार की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए डिजिटल सत्यापन और विशेष निरीक्षण ऐप का उपयोग किया जा रहा है. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ बनाने और संवेदनशील इलाकों तथा कबाड़ बाजारों की सघन मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत 860 बच्चे हुए बरामद: जीआरपी के मानवीय चेहरे की बात करें तो 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत 1 जनवरी से 26 मई तक रिकॉर्ड 860 गुमशुदा बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया है. विभिन्न मानवीय अभियानों के जरिए जीआरपी ने अब तक कुल 2,325 भटके हुए व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाकर चेहरों पर खुशी लौटाई है. रेलवे के महानिदेशक प्रकाश डी. का कहना है कि हमारा पूरा फोकस थानों में यात्री सुरक्षा और आधुनिक जनसुविधाओं को बेहतर करना है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी जीआरपी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती और अत्याधुनिक उपकरणों के लिए पूरे सरकारी सहयोग का भरोसा दिया है.
रेल मंत्रालय से संवाद जारी: शासन स्तर से अन्य तकनीकी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से निरंतर उच्च स्तरीय संवाद के निर्देश भी दिए गए हैं. इसी कड़ी में हरदोई जीआरपी थाना के वर्तमान एसएचओ सुमित कुमार का कहना है कि निश्चित तौर पर यह पूरी टीम के लिए बेहद ही सुखद और गर्व का क्षण है. आइएसओ प्रमाण पत्र मिलना किसी भी थाने के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि होती है. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा थाने की कार्यशैली की सार्वजनिक तारीफ किए जाने से पूरी पुलिस टीम को भविष्य में और भी बेहतर काम करने की नई प्रेरणा मिली है.
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