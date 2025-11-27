दहेज के 31 लाख लौटा दूल्हा बोला, 'दुल्हन के पिता की कमाई पर मेरा अधिकार नहीं'
मुजफ्फरनगर की शादी में अचानक दूल्हे का ये रुख देख चौंके बाराती-जनाती, अब दी जा रही है मिसाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 9:17 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 9:33 AM IST
मुज़फ्फरनगर: एक दूल्हे ने अनोखी मिसाल कायम की है. जिले में शादी के दौरान दहेज में मिले 31 लाख रुपये उसने लेने से साफ़ इंकार कर दिया. इसके साथ ही उसने कहा कि यह दुल्हन के पिता की जीवनभर की मेहनत की कमाई है इसे मैं नहीं ले सकता है. जैसे ही दूल्हे का ये इनकार लोगों ने सुना सभी हैरत में पड़ गए. इतनी बड़ी रकम को लेने से मना करने वाले दूल्हे को अब मिसाल के तौर पर जाना जा रहा है. हर तरफ बस उसकी ही चर्चा है. वहीं, दूल्हे के माता-पिता का भी सिर ऊंचा हो गया और उन्होंने बेटे के फैसले का साथ दिया और लड़की के घर वालों ने भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया.
कोरोना काल में दुल्हन के पिता का निधन हुआ था: दुल्हन के नाना बुढ़ाना निवासी सुखपाल सिंह ने बताया कि तहसील के नगवा गांव के रहने वाले हरवीर राणा के बेटे अवधेश सिंह से नातिन अदिति सिंह की शादी तय की थी. अदिति एमएससी पास हैं. कोरोना काल में उसके पिता का निधन हो गया था और बीते 5 सालों वह उनके पास रह रही है. अदिति की शादी ननिहाल पक्ष मिलकर कर रहा है. अदिति के दो मामा भी हैं.
जब दूल्हे ने लौटाई नोटों से भरी थाल: उन्होंने बताया कि अवधेश का परिवार व्यवसाय करता है. बुधवार रात को शादी के दौरान लड़की के घर वालों ने भेंट के तौर पर दूल्हे अवधेश की तरफ 31 लाख रुपए की नोटों से भरी थाल बढ़ाई. अचानक अवधेश ने यह नोटों से भरी थाल लेने से मना कर दिया. दूल्हे अवधेश ने कहा यह पैसा अदिति के पिता की गाढ़ी कमाई थी, जिसे उसकी मां और नाना ने इकट्ठा किया है और यह उसका हक है मेरा नहीं, यह पैसा मैं नहीं ले सकता हूं. मैं यह धन नहीं स्वीकार सकता. इसे आप रखिए. मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए.
सभी दूल्हे की तारीफ करते थक नहीं रहे: दूल्हे ने जैसे ही ये बातें लड़की वालों से कहीं तो थोड़ी ही देर के लिए दोनों ही पक्षों के लोग हैरत में पड़ गए. इसके बाद सभी ने ताली बजाकर दूल्हे के इस फैसले का स्वागत किया. इसके बाद शादी का उल्लास और बढ़ गया. हर ओर सिर्फ तारीफ होने लगी. लोगों ने कहा कि आज के दौैर में भी ऐसे दूल्हे हैं जिन्हें दहेज से मतलब ही नहीं है. वाकई य़े काबिलेतारीफ है.
दूल्हे के समर्थन में माता-पिता भी आए: वहीं दूल्हे अवधेश के माता पिता को जब उसके फैसले की जानकारी मिली तो वह भी उसके समर्थन में आ गए. उन्होंने भी हाथ जोड़कर लड़की वालों से सिर्फ दुल्हन देने की बात कही. सभी रस्में पूरी परंपरा के साथ संपन्न हुईं और दोनों पक्षों के बड़े बुज़ुर्गों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया. नाना ने अपनी नातिन की शादी की है. दुल्हन के नाना ने कहा कि दूल्हे का यह कदम वाकई सराहनीय है.
