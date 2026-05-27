ETV Bharat / state

यूपी में ग्राम प्रधान ही बनेंगे प्रशासक; योगी सरकार के फैसले पर प्रधान संगठन गदगद, 2027 चुनाव में बीजेपी को देंगे 'रिटर्न गिफ्ट'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने के फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है. इस बड़े निर्णय पर राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने राज्य सरकार का दिल से आभार जताया है. संगठन ने इसे एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताते हुए बड़ा राजनीतिक ऐलान भी कर दिया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान इसका रिटर्न गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को देंगे.

गांवों के विकास में निरंतरता: राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस विषय पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों को दिया गया यह नया अधिकार गांवों के विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा. इसके साथ ही इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों की साख और सम्मान में भी भारी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2021 में ग्राम उत्कर्ष समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 'ट्रिपल इंजन सरकार' का जो वादा किया था, उसे अब पूरा कर दिया गया है.

75 जिलों में महासंवाद प्रोग्राम होगा: आने वाले दिनों में संगठन प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है. इन कार्यक्रमों के जरिए ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद किया जाएगा और उन्हें सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी जाएगी. प्रधानों को बताया जाएगा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार उन पर इतना बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें सीधे प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी है. अखिलेश सिंह ने कहा कि पहले ऐसी स्थिति आने पर अधिकारियों, विशेषकर एडीओ (ADO) को प्रशासक बनाया जाता था.

अधिकारों का सही उपयोग: इस बार सरकार ने अधिकारियों के बजाय सीधे ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी देकर पंचायतीराज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. डॉ. अखिलेश सिंह ने गर्व से कहा कि प्रधान पहले सिर्फ प्रधान थे, लेकिन अब वे अपने क्षेत्र के आधिकारिक प्रशासक भी बन गए हैं. प्रशासक के तौर पर उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हुई हैं. उन्होंने सभी प्रधानों से अपील की कि वे इन अधिकारों का उपयोग सिर्फ गांवों के विकास और जनहित के लिए ही करें.

विपक्ष के आरोपों का जवाब: उन्होंने प्रधानों को चेताया कि इन शक्तियों का उपयोग किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कुछ विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर न कराकर सरकार ने प्रधानों के साथ अन्याय किया है. संगठन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है. सरकार ने चुनाव टलने पर प्रधानों को हटाकर अफसरों को बैठाने के बजाय खुद प्रधानों को ही प्रशासकीय अधिकार दे दिए हैं.