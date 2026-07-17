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यूपी में नीतिगत पंगुपन का शिकार संस्कृत! जर्जर भवनों और टपकती छत के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्र, शिक्षकों की कमी

मानदेय शिक्षकों की सैलरी बढ़ने से बंद संस्कृत स्कूल दोबारा खुले हैं, लेकिन सुस्त नियमित भर्ती और जर्जर भवन अब भी बड़ी चुनौती हैं.

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यूपी में संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:40 PM IST

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लखनऊ: जब सरकारें सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने का संकल्प दोहराती हैं, तो पर्दे के पीछे की एक कड़वी हकीकत हमारा ध्यान खींचती है. उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा का संकट किसी एक स्कूल या जिले की प्रशासनिक सुस्ती नहीं है; यह नीतिगत विफलता, नौकरशाही की फाइलों में उलझे नियमों और विधायी अदूरदर्शिता का एक जीवंत और दुखद उदाहरण है.

राज्य के करीब 900 से अधिक सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में से आधे से ज्यादा आज वेंटिलेटर पर हैं. नियमों को बदलने के उत्साह में शासन ने एक ऐसी कानूनी भूलभुलैया तैयार कर दी है, जिसने पिछले आठ वर्षों से नियमित शिक्षकों की बहाली को पूरी तरह ठप कर रखा है। 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत चमकाई जा रही दीवारों के पीछे से गुरु और शिष्य दोनों गायब हो रहे हैं. आइए समझते हैं कि कैसे लखनऊ के गलियारों से निकले आधे-अधूरे नीतिगत फैसलों ने उत्तर प्रदेश में देवभाषा के पूरे बुनियादी ढांचे को जमींदोज कर दिया.

जानकारी देते छात्र और शिक्षक. (Video Credit: ETV Bharat)

देवभाषा संस्कृत के लिए प्रयास: उत्तर प्रदेश सरकार देवभाषा संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें धरातल पर भी उतारा है. इन सरकारी प्रयासों से सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिले हैं. हालांकि, अभी भी कई विद्यालय बुनियादी सुविधाओं और नियमित शिक्षकों की भारी कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं.

जर्जर भवनों में हो रही पढ़ाई: दूसरी ओर संस्कृत महाविद्यालयों में नियुक्ति व्यवस्था और व्यापक सुधार की प्रक्रिया अब भी अधूरी मानी जा रही है. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1100 सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें करीब 52 हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं. राजधानी लखनऊ में इस समय कुल पांच संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहे हैं. संस्कृत विद्यालयों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने लखनऊ के छीतवापुर स्थित एक पुराने शिव प्रसाद संस्कृत विद्यालय का दौरा किया.

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यूपी के 11 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प को मंजूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रमुख बजट आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्षयूपी में शिक्षा का कुल बजट संस्कृत शिक्षा के लिए बजट
2026-271,12,094 करोड़ रुपये (कुल बजट का 12.4%)20 करोड़ रुपये राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित
2025-261,05,000 करोड़ रुपये (कुल बजट का लगभग 13%)20 करोड़ रुपये छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए और राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी.
2024-251,18,000 करोड़ (कुल व्यय का 14.6%)100 करोड़ रुपये: 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई थी.

बारिश में टपकती है छत: इस विद्यालय का भवन काफी पुराना है और आज भी उसी जर्जर इमारत में कक्षाएं संचालित हो रही हैं. कई कमरों की छत से बरसात के दौरान लगातार पानी टपकता है और दीवारों का प्लास्टर झड़ता रहता है. इससे पढ़ाई करने आने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती है. तेज बारिश होने पर विद्यार्थियों को सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत दूसरे कक्षों में स्थानांतरित करना पड़ता है.

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बंद संस्कृत स्कूलों को फिर से खोलने की कोशिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: विद्यालय की एक छात्रा ने बताया कि बारिश शुरू होते ही उन्हें दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है क्योंकि छत से पानी टपकता है. छात्रा के अनुसार मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं पुरानी जर्जर इमारत के कारण कोई बड़ा हादसा न हो जाए. हालांकि राहत की बात यह है कि विद्यालय के छात्रावास का निर्माण नए सिरे से कराया गया है. इस विद्यालय में वर्तमान में एक नियमित प्रधानाचार्य और तीन मानदेय शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

प्रोजेक्ट अलंकार से सुधरे हालात: विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं आचार्य विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार ने संस्कृत विद्यालयों की दशा बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि चाहे प्रोजेक्ट अलंकार हो या नियुक्ति नियमावली में संशोधन, इन सभी पहलों का जमीन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है. उन्होंने बताया कि प्रारंभ में मानदेय शिक्षकों को केवल 12 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे. लेकिन वर्ष 2024-25 में सरकार ने इसे सम्मानजनक रूप से बढ़ाकर 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया.

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जर्जर भवनों और टपकती छत के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

बंद संस्कृत विद्यालय दोबारा खुले: मानदेय बढ़ने से कई बंद पड़े संस्कृत विद्यालयों में दोबारा पठन-पाठन शुरू हुआ है और छात्रों की संख्या भी बढ़ी है. उन्होंने लखीमपुर खीरी के एक विद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि जो विद्यालय पूरी तरह बंद हो चुका था, वहां आज चार शिक्षक कार्यरत हैं. उन्होंने छीतवापुर स्थित अपने शिव प्रसाद संस्कृत विद्यालय का उल्लेख करते हुए बताया कि कुछ वर्ष पहले यहाँ की स्थिति बेहद खराब थी. पहले परिसर में झाड़ियां उग आई थीं और असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रावास पर कब्जा कर लिया गया था.

लखनऊ में दो संस्कृत विद्यालय हुए बंद: नियमावली में उचित बदलाव के बाद तीन मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति हुई और नियमित शिक्षण कार्य सुचारू रूप से शुरू कराया गया. वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 45 आवासीय छात्र रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि लखनऊ में पहले सात माध्यमिक संस्कृत विद्यालय संचालित होते थे. लेकिन दो विद्यालय—नवल किशोर संस्कृत विद्यालय तथा महिला संस्कृत विद्यालय—निजी भवन उपलब्ध न होने के कारण हमेशा के लिए बंद हो गए.

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देवभाषा का पूरा बुनियादी ढांचा जमींदोज. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाविद्यालयों की सुस्त भर्ती प्रक्रिया: प्रधानाचार्य विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि मानदेय शिक्षकों की योग्यता नियमित शिक्षकों के समान ही निर्धारित की गई है. लेकिन उनका चयन सीधे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं किया जाता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक संस्कृत महाविद्यालयों में नियमित नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगी रही. सरकार इस संबंध में नई नियमावली लागू करना चाहती थी, जबकि शिक्षकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला: नई भर्ती नियमावली को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट में दो बार कानूनी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद यह गंभीर मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां भी सरकार की दलील स्वीकार नहीं की गई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखाएं विदेशों तक हैं, इसलिए इसकी व्यवस्था अलग ढंग से देखी जानी चाहिए. प्रधानाचार्य ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति चाहती है, लेकिन संस्कृत महाविद्यालयों में नियमित भर्ती प्रक्रिया अभी भी बेहद धीमी है.

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यूपी के 11 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को मिलेंगे 14.94 करोड़ रुपये. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुनर्निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क: माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति से प्रदेश के सैकड़ों बंद विद्यालयों में फिर से रौनक लौट आई है. आचार्य विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके विद्यालय का मुख्य भवन काफी जर्जर हो चुका है. इसके पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही नए भवन का निर्माण होगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान छात्रावास का निर्माण सांसद निधि से हुआ है और सरकार से भी सहयोग की पूरी अपेक्षा है.

शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की नियुक्ति एवं सेवा नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया था. 28 मार्च 2018 को विनियमों में संशोधन कर नियमित शिक्षकों की भर्ती का अधिकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपा गया था. उस समय प्रदेश के लगभग 958 सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1282 शिक्षकों के पद रिक्त बताए गए थे. इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इन सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना था.

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नियमित शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

विश्वविद्यालय नियमों के तहत नियुक्तियां: इतने प्रयासों के बाद भी लंबे समय तक संस्कृत विद्यालयों में अधिकांश पद खाली ही पड़े रहे. सरकार ने इस अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए. वर्ष 2023 में परिषद की समितियों एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित विनियमों में भी बदलाव किया गया. हाई कोर्ट के अधिवक्ता सैयद हैदर ने बताया कि वर्ष 2018 से 2024 के बीच महाविद्यालयों की नियमावली में कोई व्यापक राज्यस्तरीय संशोधन नहीं हुआ.

एक समान भर्ती नीति की मांग: अधिकांश संस्कृत महाविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालयों के पुराने अधिनियमों के अनुसार ही स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां करते रहे. विभिन्न संस्थानों ने समय-समय पर रिक्तियों के लिए विज्ञापन जरूर जारी किए, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए एक समान नीति नहीं बन पाई. संस्कृत शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और प्रबंध समितियों का कहना है कि यदि 2018 में रास्ता साफ हुआ था, तो पद खाली क्यों रहे. वहीं संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भी एक समान और स्पष्ट भर्ती नीति की मांग लगातार तेजी से उठती रही है.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों की कमी. (Photo Credit: ETV Bharat)

केवल नियमों में बदलाव काफी नहीं: विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए केवल कागजी नियमों में संशोधन पर्याप्त नहीं है. इसके लिए नियमित भर्ती, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और आधुनिक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना भी समान रूप से आवश्यक है. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार' की शुरुआत की है. इसके तहत राज्य के 7 जिलों के 11 सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के कायाकल्प को मंजूरी दी गई है.

प्रोजेक्ट अलंकार से चमकेगा बुनियादी ढांचा: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगभग 14.94 करोड़ रुपये की भारी राशि स्वीकृत की गई है. इस परियोजना लागत का 95 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि मात्र 5 प्रतिशत राशि संबंधित विद्यालय प्रबंधन उपलब्ध कराएगा. इस योजना के अंतर्गत नए क्लासरूम का निर्माण, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार और आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे. इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर एवं आईसीटी सुविधाएं, पेयजल, शौचालय और सुंदर चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा.

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सरकार ने बढ़ाया शिक्षकों का मानदेय. (Photo Credit: ETV Bharat)

चयनित विद्यालय

  • देवरिया: दुर्गी जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहिल्यापुर तथा श्री बलवंत आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुगवा (देवगढ़).
  • अयोध्या: श्री रघुवर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वर्गद्वार.
  • गौतम बुद्ध नगर: गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, सिकंदराबाद (मंडी श्याम नगर).
  • आजमगढ़: श्री धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्दोपुर.
  • शाहजहांपुर: सावित्री देवी धार्मिक संस्कृत महाविद्यालय, तिलहर.
  • वाराणसी: श्री भगवान विष्णु स्वामी सतुआ बाबा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री रुद्र भद्रात्मा संस्कृत विद्यालय, श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री आदर्श शंकर संस्कृत विद्यालय तथा श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय.

प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत वर्ष 2021 में माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं. अब इस पहल का विस्तार सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों तक किया गया है, जिससे पारंपरिक संस्कृत शिक्षा को आधुनिक संसाधनों से जोड़कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

संस्कृत को सिर्फ भाषणों में 'गौरव' कहना और नीतियों में 'अनाथ' छोड़ देना, हमारी संस्कृति के साथ सबसे बड़ा मजाक है. क्या उत्तर प्रदेश सरकार को नए शिक्षा आयोग के जरिए तुरंत विशेष अभियान चलाकर इन बंद होते गुरुकुलों को बचाना चाहिए? इस गंभीर नीतिगत संकट पर अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट में लिखें। यदि आप चाहते हैं कि देवभाषा केवल किताबों में न सिमटे, तो इस खोजी रिपोर्ट को नीति निर्माताओं और सरकार के शीर्ष मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए जमकर शेयर करें।

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