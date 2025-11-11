ETV Bharat / state

योगी सरकार ने की बड़ी घोषणा; बकाया बिजली बिल का सरचार्ज माफ, एकमुश्त भुगतान पर 25 फीसदी मिलेगी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की

मीडिया से बातचीत करते ऊर्जा मंत्री.
मीडिया से बातचीत करते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. (PTI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:34 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: योगी सरकार ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए 'बिजली बिल राहत योजना 2025' की घोषणा की. इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी.

शर्मा ने कहा कि 1 दिसम्बर-2025 से तीन चरण में ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ लागू होगी. इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट और मूल राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. कभी भुगतान न करने वाले और लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली के बकाये के बोझ तले न दबें. साथ ही राज्य की बिजली वितरण प्रणाली की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है.

शर्मा के अनुसार, बकाया बिल एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच रजिस्ट्रेशन कराने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 के बीच रजिस्ट्रेशन कराने पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जबकि 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच रजिस्ट्रेशन कराने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इस योजना में घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट लोड तक) और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट लोड तक) लाभ ले सकेंगे.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना बिजली चोरी और तकनीकी या मीटर संबंधी त्रुटियों से उत्पन्न बिलिंग विवादों से संबंधित मामलों में भी राहत प्रदान करेगी. पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ निम्न आय और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सरकार ने किश्तों में भुगतान का विकल्प भी रखा है.

मंत्री ने अधिक बिलिंग और कम बिलिंग के मामलों से निपटने के लिए सुधारात्मक बिलिंग उपायों की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और बकाया राशि का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान उपभोक्ताओं के बिलों को मानक बिलिंग मानकों के आधार पर संशोधित किया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण को आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org, स्थानीय डिवीजन या उप-डिवीजन कार्यालयों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और विभागीय कैश काउंटरों के माध्यम से सरल और सुलभ बनाया गया है. बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ता भी रजिस्ट्रेशन कराने और 2,000 रुपये या निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) भुगतान करने पर राजस्व-मूल्यांकित राशि पर राहत के लिए पात्र होंगे. शर्मा ने कहा, "हमारा लक्ष्य 'बिजली सबके लिए, राहत सबको' है. यह योजना सिर्फ़ छूट के बारे में नहीं है - यह राज्य के बिजली क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बहाल करने के बारे में है.

(भाषा)

इसे भी पढ़ें- ऊर्जा मंत्री का दावा ; दो महीने में बिजली बिल की दिक्कतें होंगी दूर, केस्को अफसरों की लगाई क्लास

Last Updated : November 11, 2025 at 8:49 PM IST

TAGGED:

ELECTRICITY BILL RELIEF SCHEME 2025
REBATE ON OUTSTANDING ELECTRICITY
ENERGY MINISTER AK SHARMA
ONE TIME PAYMENT ELECTRICITY BILL
DISCOUNT ON ELECTRICITY BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.