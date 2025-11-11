ETV Bharat / state

योगी सरकार ने की बड़ी घोषणा; बकाया बिजली बिल का सरचार्ज माफ, एकमुश्त भुगतान पर 25 फीसदी मिलेगी छूट

मीडिया से बातचीत करते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. ( PTI )