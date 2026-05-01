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अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिकों की बेटियों का विवाह, 62 जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में

मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की बेटियों का विवाह कराया गया,62 जोड़ों का जिला प्रशासन द्वारा विवाह कराया गया संपन्न

गरीब श्रमिकों की बेटियों का विवाद संपन्न कराया गया
गरीब श्रमिकों की बेटियों का विवाद संपन्न कराया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 4:52 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया गया है. श्रमिकों के सामने अपनी बेटियों की शादी करना किसी आर्थिक बोझ से कम नहीं होता है. मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की बेटियों का विवाह कराया गया. गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सामूहिक विवाह के अंतर्गत 62 जोड़ों का जिला प्रशासन द्वारा विवाह संपन्न कराया गया. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों की बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया है.

रामलीला मैदान में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम: गाजियाबाद के कवि नगर स्थित रामलीला मैदान में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हुए. विभिन्न धर्मो के रीति रिवाज के अनुसार जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराया गया. प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है ताकि श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके.

यूपी सरकार की पहल,श्रमिकों की बेटियों का विवाह (ETV Bharat)

यूपी श्रम विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर गरीब श्रमिकों की बेटियों का विवाद संपन्न कराया गया है. मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, योजना के तहत शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को योगी सरकार द्वारा 85 हज़ार रुपए प्रति दंपति को उपलब्ध कराए गए हैं. डीबीटी के माध्यम से रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंची है. जबकि 15 हज़ार रुपए शादी के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए दिए गए हैं. एक जोड़े की शादी के लिए सरकार द्वारा कुल एक लाख रुपए की धनराशि दी गई है.

यूपी श्रम विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन
यूपी श्रम विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 62 जोड़ों की हुई शादी : श्रम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कुल 200 जोड़ों का विवाह होना प्रस्तावित था. लेकिन 100 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 62 आवेदन सही पाए गए. सभी 62 जोड़ों की रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई है. हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर के जोड़ी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. विभाग का प्रयास है कि गरीब श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े इसीलिए विभाग द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गरीब श्रमिकों की बेटियों की शादी कराई गई है.

सभी धर्मों के विधि विधान से विवाह हुए संपन्न
सभी धर्मों के विधि विधान से विवाह हुए संपन्न (ETV Bharat)

सभी धर्मों के विधि विधान से विवाह हुए संपन्न : कवि नगर स्थित रामलीला मैदान में श्रम विभाग द्वारा शादी से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी. टेंट, पंडाल, लाइट, सजावट और अन्य सभी इंतजाम श्रम विभाग द्वारा किए गए थे. विधि विधान से विवाह संपन्न करने के लिए मौलवी और पंडित की व्यवस्था भी की गई थी. वहीं, श्रमिकों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना की गई है. अपनी बेटियों को साथ लेकर विवाह मंडप में पहुंचे श्रमिकों ने कहा कि बेटी के हाथ पीले करना आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल होता है लेकिन सरकार की मदद के चलते यह मुश्किल काम आसानी से पूरा हो गया.

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 62 जोड़ों की हुई शादी
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 62 जोड़ों की हुई शादी (ETV Bharat)

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