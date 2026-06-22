यूपी सरकार ने होम स्टे नीति में किया बदलाव: अब अधिकतम 8 कमरों का करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, केयरटेकर रहना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'बीएण्डबी होम स्टे नीति-2025' में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. अब 8 कमरों को किराए पर दिया जा सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:32 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संचालित होम स्टे और बीएण्डबी इकाईयों को पंजीकृत किए जाने के लिए बीएण्डबी होम स्टे नीति-2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है. शहरी परिक्षेत्र में अब होम स्टे इकाई स्वामित्व या विकास प्राधिकरणों से लीज पर ली गई भूमि पर निर्मित आवासीय इकाई ही होगी. उसमें स्वामी या उसके परिवार भौतिक रूप से निवास करना अनिवार्य किया गया है. होम स्टे इकाई में एक से अधिकतम आठ कक्ष (16 शैय्या) पंजीकृत कराए जा सकते हैं.
अब किराए पर दे सकेंगे 8 कमरे: पूर्व में दो तिहाई कक्षों को ही किराए पर देने की व्यवस्था थी, जिसकी संख्या कम से कम एक या अधिकतम छह (16 शैय्या) थी. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बीएण्डबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) व होम स्टे नीति-2025 में संशोधन किया गया है. इसके तहत शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाईयों और लीज पर लिए गए आवासीय भवनों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नास्ता/भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिए इकाई स्वामी इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराएगा. इकाई में केयर टेकर का निवास करना अनिवार्य होगा.
लीज और डॉरमेट्री के लिए भी तय किए गए मानक: सम्पत्ति धारक की तरफ से उसके आवासीय/लीज भवन के अधिकतम आठ कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा. लीज पर लिए गए भवन की लीज न्यूनतम तीन वर्ष की होनी चाहिए. इस श्रेणी के अंतर्गत 16 बिस्तरों वाली डॉरमेट्री पात्र इकाई मानी जाएगी. उन्होंने बताया कि संशोधन के अनुसार आठ कक्षों से अधिक आवासीय भवनों व होटल, मोटल, गेस्ट हाउस को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाएगा.
पोर्टल पर खुद कर सकेंगे नवीनीकरण: उन्होंने बताया कि पंजीकृत इकाइयां पंजीकरण अवधि समाप्त होने के पूर्व पोर्टल पर अपने पंजीकरण का स्वयं नवीनीकरण करा सकेगी. स्वचालित नवीनीकरण की यह व्यवस्था पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह पूर्व से ही उपलब्ध रहेगी.
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