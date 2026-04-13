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65 साल बाद गवर्नर हाउस में स्थापित स्कूल की बदली सूरत, 517 लाख की लागत से बना आदर्श विद्यालय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का राज भवन जिसे अब जन भवन के नाम से भी जाना जाता है. उसके परिसर में स्थापित माध्यमिक विद्यालय का आधुनिकीकरण किया गया है. जिसे अब आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा. सोमवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है. इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने बताया कि हमारे जन भवन में कक्षा 1 से लेकर 8 तक का विद्यालय मौजूद था लेकिन हालात अच्छे नहीं होने की वजह से यहां पर छात्र नहीं मिलते थे. हमने प्रयास किया जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ाई गई. आज हमारे विद्यालय में 450 विद्यार्थी पढ़ रहे थे जो कभी 80 थे.

प्राइवेट स्कूल जैसा सरकारी स्कूल

आनंदीबेन पटेल ने बताया कि जन भवन में स्थापित विद्यालय में हमारे ही कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ते थे क्योंकि यहां पर सुविधा नहीं थी. जिसके बाद हमने प्रयास किया और सीएम योगी से चार करोड़ 70 लाख रुपए विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए मिले. बाकी पैसा सीएसआर फंड से जुटाए गए. अब हमारे पास एक आधुनिक माध्यमिक विद्यालय है जिसे आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है. नेचुरल टेंपरेचर कंट्रोल करने वाला आधुनिक बिल्डिंग के साथ आधुनिक लाइब्रेरी, एआई और रोबोटिक लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

आनंद हॉस्पिटल का निर्माण

राज्यपाल ने बताया कि जन भवन में कर्मचारियों की सुविधाओं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम किया. हमने कर्मचारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया. साथ ही अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए साढ़े आठ लाख रुपए की लागत से आनंद हॉस्पिटल का निर्माण कराया है. जिसका उपयोग करके हमारे कर्मचारी फिट हो रहे हैं.



सीएम बोले- कोई भी अयोग्य नहीं

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1961 से जन भवन में विद्यालय मौजूद था. लेकिन हमने अब इसको कक्षा 8 से बढ़कर माध्यमिक कर दिया है यानी कि अब यहां पर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होगी, साथ ही इसे आधुनिक बनाया गया है. सीएम योगी ने कहा कि इस विद्यालय में हर वह सुविधा उपलब्ध हैं जो एक छात्र को अपने जीवन में बेहतर करने के लिए आवश्यक होती है.