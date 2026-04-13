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65 साल बाद गवर्नर हाउस में स्थापित स्कूल की बदली सूरत, 517 लाख की लागत से बना आदर्श विद्यालय

जन भवन में बच्चों को पढ़ाने का मौका, जानें राज्यपाल और सीएम ने क्या कहा

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जनभवन में आदर्श विद्यालय का शुभारंभ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 1:18 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 1:26 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश का राज भवन जिसे अब जन भवन के नाम से भी जाना जाता है. उसके परिसर में स्थापित माध्यमिक विद्यालय का आधुनिकीकरण किया गया है. जिसे अब आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा. सोमवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है. इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने बताया कि हमारे जन भवन में कक्षा 1 से लेकर 8 तक का विद्यालय मौजूद था लेकिन हालात अच्छे नहीं होने की वजह से यहां पर छात्र नहीं मिलते थे. हमने प्रयास किया जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ाई गई. आज हमारे विद्यालय में 450 विद्यार्थी पढ़ रहे थे जो कभी 80 थे.

प्राइवेट स्कूल जैसा सरकारी स्कूल
आनंदीबेन पटेल ने बताया कि जन भवन में स्थापित विद्यालय में हमारे ही कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ते थे क्योंकि यहां पर सुविधा नहीं थी. जिसके बाद हमने प्रयास किया और सीएम योगी से चार करोड़ 70 लाख रुपए विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए मिले. बाकी पैसा सीएसआर फंड से जुटाए गए. अब हमारे पास एक आधुनिक माध्यमिक विद्यालय है जिसे आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है. नेचुरल टेंपरेचर कंट्रोल करने वाला आधुनिक बिल्डिंग के साथ आधुनिक लाइब्रेरी, एआई और रोबोटिक लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

आनंद हॉस्पिटल का निर्माण
राज्यपाल ने बताया कि जन भवन में कर्मचारियों की सुविधाओं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम किया. हमने कर्मचारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया. साथ ही अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए साढ़े आठ लाख रुपए की लागत से आनंद हॉस्पिटल का निर्माण कराया है. जिसका उपयोग करके हमारे कर्मचारी फिट हो रहे हैं.

सीएम बोले- कोई भी अयोग्य नहीं
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1961 से जन भवन में विद्यालय मौजूद था. लेकिन हमने अब इसको कक्षा 8 से बढ़कर माध्यमिक कर दिया है यानी कि अब यहां पर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होगी, साथ ही इसे आधुनिक बनाया गया है. सीएम योगी ने कहा कि इस विद्यालय में हर वह सुविधा उपलब्ध हैं जो एक छात्र को अपने जीवन में बेहतर करने के लिए आवश्यक होती है.

एक कहानी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी अयोग्य नहीं होता है. हर किसी के अंदर कोई न कोई योग्यता होती है. बस जरूरत होती है उसे योग्यता को बल देने की. उत्तर प्रदेश में यह कोशिश की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए. ताकि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को वह बल मिल सके जिससे कि वह अपनी योग्यता के दम पर जीवन में कुछ बेहतर कर सके.

सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी

दिल्ली-देहरादून ग्रीन हाईवे का 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे. जिसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. कार्यक्रम की सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात रहेगें. दोपहर बाद करीब तीन बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे. मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान और जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे. सीएम योगी सर्किट हाउस में रात्री विश्राम करेंगे.

दिल्ली-देहरादून ग्रीन हाईवे के शुरू होने से सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा. यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार, पर्यटन व रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी को CM योगी की सौगात; थारू जनजाति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान

Last Updated : April 13, 2026 at 1:26 PM IST

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